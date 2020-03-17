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Apple готовит к выходу два компактных iPhone

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Несколько лет многие фанаты Apple ждут выхода компактного смартфона, который будет считаться преемником модели iPhone SE. Уже не один месяц говорится о том, что компактный аппарат нового поколения будет называться iPhone 9, а не iPhone SE 2. Более того, сегодня на просторах всемирной паутины появилась информация о том, что компания Apple может также представить модель под названием iPhone 9 Plus.

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Стандартное издание получит 4,7-дюймовый экран IPS и будет исполнено в стиле iPhone 8. При этом для удешевления смартфона компания откажется от системы 3D-распознавания лиц Face ID, которая вытеснила сканер отпечатков пальцев в телефонах Apple. iPhone 9 Plus от стандартного издания будет отличаться увеличенной до 5,5 дюйма диагональю дисплея.

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Под капотом iPhone 9 будет установлена однокристальная система Apple A13 Bionic в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составит 64 ГБ. Есть информация и о версии с 32 ГБ ПЗУ, но от такого объёма постоянной памяти компания из Купертино уже отказалась.

Изначально известный аналитик Мин-Чи Куо отмечал, что анонса смартфонов Apple должен был состояться в марте текущего года, однако из-за вспышки коронавируса в США и Европе компания отсрочила презентацию компактных телефонов. Мало того, есть информация, что из-за пандемии коронавируса Apple может перенести на более поздний срок и премьеру семейства iPhone 12.

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