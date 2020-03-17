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В прошлом месяце южнокорейская компания LG представила несколько смартфонов, одним из которых стал флагман LG V60 ThinQ. Модель должны были анонсировать на выставке Mobile World Congress 2020, но из-за коронавируса производитель провёл отдельное мероприятие. На презентации компания не объявила стоимость смартфона, но это она исправила сейчас.

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LG V60 ThinQ уже доступен для предварительного заказа в Соединённых Штатах. Продаваться смартфон будет у трёх операторов: AT&T, Verizon и T-Mobile. Старт продаж запланирован на 20 марта 2020 года. Стоимость смартфона составила 800 долларов без контракта. При желании за дополнительные 100 долларов флагман можно приобрести вместе с фирменным чехлом Dual Screen, который превращает V60 ThinQ в складной телефон. Отметим, что у Verizon комплект с чехлом обойдётся в 950 долларов.

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LG V60 ThinQ комплектуется мобильным процессором Snapdragon 865. Он выполнен по 7-нанометровой технологии и имеет модем Snapdragon X55 для поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения. Под капотом смартфона установлено 8 ГБ оперативной памяти в паре со встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ.

На тыльной панели LG V60 ThinQ располагается основная камера на базе трёхмодульной системы. Она включает модули на 64 Мп, 13 Мп и сенсор ToF. Первый имеет оптическую стабилизацию изображения, а второй обзавёлся широкоугольной оптикой. Селфи камера в смартфоне представлена 10-мегапиксельным сенсором.

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Дисплей OLED в новинке имеет соотношение сторон 20,5 к 9 и разрешение 1080 х 2460 точек, а его диагональ составляет 6,8 дюйма. Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфоне равна 5000 мАч. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10.

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О европейском релизе LG V60 ThinQ пока что информации нет. При этом, по неофициальным данным, для Европы компания из Южной Кореи подготовит смартфон LG G9 ThinQ, в то время как герой заметки будет доступен в США, Канаде, Китае и Южной Корее.