LG V60 ThinQ оценили в 800 долларов
В прошлом месяце южнокорейская компания LG представила несколько смартфонов, одним из которых стал флагман LG V60 ThinQ. Модель должны были анонсировать на выставке Mobile World Congress 2020, но из-за коронавируса производитель провёл отдельное мероприятие. На презентации компания не объявила стоимость смартфона, но это она исправила сейчас.
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LG V60 ThinQ уже доступен для предварительного заказа в Соединённых Штатах. Продаваться смартфон будет у трёх операторов: AT&T, Verizon и T-Mobile. Старт продаж запланирован на 20 марта 2020 года. Стоимость смартфона составила 800 долларов без контракта. При желании за дополнительные 100 долларов флагман можно приобрести вместе с фирменным чехлом Dual Screen, который превращает V60 ThinQ в складной телефон. Отметим, что у Verizon комплект с чехлом обойдётся в 950 долларов.
рекламаLG V60 ThinQ комплектуется мобильным процессором Snapdragon 865. Он выполнен по 7-нанометровой технологии и имеет модем Snapdragon X55 для поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения. Под капотом смартфона установлено 8 ГБ оперативной памяти в паре со встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ.
На тыльной панели LG V60 ThinQ располагается основная камера на базе трёхмодульной системы. Она включает модули на 64 Мп, 13 Мп и сенсор ToF. Первый имеет оптическую стабилизацию изображения, а второй обзавёлся широкоугольной оптикой. Селфи камера в смартфоне представлена 10-мегапиксельным сенсором.
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Дисплей OLED в новинке имеет соотношение сторон 20,5 к 9 и разрешение 1080 х 2460 точек, а его диагональ составляет 6,8 дюйма. Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфоне равна 5000 мАч. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10.
рекламаО европейском релизе LG V60 ThinQ пока что информации нет. При этом, по неофициальным данным, для Европы компания из Южной Кореи подготовит смартфон LG G9 ThinQ, в то время как герой заметки будет доступен в США, Канаде, Китае и Южной Корее.
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