6 смартфонов Samsung получили ОС Android 10
А-бренды не отличаются оперативностью, когда речь заходит об обновлении их смартфонов до свежих версий операционной системы Android. Сейчас стало известно, что компания Samsung выпустила программное обеспечение One UI 2 на базе операционной системы Android 10 для шести устройств.
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На выходных апдейт стал доступен для Samsung Galaxy A80 и Galaxy A70s, которые были анонсированы в прошлом году, а также для Galaxy A6 (2018). Кроме того, южнокорейский производитель продолжил распространение обновления для модели Galaxy A70, которые по неизвестным причинам было остановлено зимой.
рекламаУже сегодня стало известно о выходе операционной системы Android 10 в составе фирменной прошивки ещё для двух моделей производителя из Южной Кореи: Galaxy A40 и Galaxy A7 (2018). Апдейт приносит тёмный режим и все остальные новшества, доступные в ОС Android 10.
Обновление приходит «по воздуху», а его размер составляет примерно 2 ГБ. Любопытно, что апдейт для Samsung Galaxy A6 (2018) и Galaxy A7 (2018) содержит патч безопасности за март 2020 года. В то же время для всех остальных моделей предусмотрена заплатка за февраль нынешнего года.
рекламаПрежде чем приступить к установке обновления, компания рекомендует сделать резервное копирование данных.
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