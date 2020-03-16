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Японская компания Fujitsu весьма неожиданно анонсировала флагманский смартфон Arrows с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Полное название новинки – Fujitsu Arrows 5G F-51A.

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Модель комплектуется мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 865 с графикой Adreno 650 и модемной платой Snapdragon X55 для работы в мобильных сетях пятого поколения. Однокристальная система дополнена 8 ГБ оперативной памяти. Под хранение данных пользователям будет доступен встроенный флэш-накопитель вместимостью 128 ГБ.

На лицевой стороне новинки установлен OLED экран формата Full HD+ с разрешением 2340 х 1080 точек. Он имеет диагональ 6,7 дюйма и встроенный биометрический сенсор. Дисплей выделяется изогнутыми боковыми гранями, а в правом верхнем углу расположено круглое отверстие под фронтальную камеру. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass шестого поколения.

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Fujitsu Arrows 5G заключён в корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Смартфон получил операционную систему Android 10, чип NFC, адаптеры Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, а ёмкость встроенного аккумулятора составила 4070 мАч.

Основная камера представлена тремя модулями разрешением 48 Мп, 16 Мп и 8 Мп. Она может похвастаться наличием оптической стабилизации изображения, поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта, 3-кратным оптическим увеличением и возможностью записывать видео в 4K UHD. Разрешение камеры для селфи составило 32 Мп.

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Пока что информации о сроках выхода Fujitsu Arrows 5G на рынок нет. Стоимость новинки тоже не уточняется.