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В минувшем году на рынок телевизоров вышло несколько компаний, деятельность которых была связана в первую очередь с производством смартфонов. Это такие бренды, как Honor, OPPO, OnePlus, Motorola и Nokia.

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Совместно с гигантом Flipkart компания Nokia презентовала свой дебютный умный телевизор с акустикой от JBL. Модель получила матрицу разрешением 4K UHD, диагональ которой составила 55 дюйма. Оценили устройство в 565 долларов. В ближайшее время в продаже появится ещё один телевизор Nokia.

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Новинка уже была анонсирована. Она получила 43-дюймовую панель с разрешением 4K UHD и тонкими рамками с трёх сторон. В нижней рамке установлены динамики JBL. Телевизор работает под управлением программного обеспечения Android TV 9 и поддерживает Google Assistant. Также заявлена поддержка Chromecast, Dolby Audio и Surround Sound.

Стоимость нового телевизора Nokia составила 420 долларов. С точки зрения характеристик ему придётся конкурировать на рынке с Xiaomi Mi TV 4X. Он также имеет размер 43 дюйма по диагонали, разрешение Ultra HD (4K), а программной основной выступает фирменный софт PatchWall 2.0 на базе операционной системы Android TV 9. При этом телевизор Xiaomi стоит почти на 100 долларов дешевле по сравнению с новинкой Nokia.