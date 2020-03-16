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Nokia анонсировала 4K телевизор за 420 долларов

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В минувшем году на рынок телевизоров вышло несколько компаний, деятельность которых была связана в первую очередь с производством смартфонов. Это такие бренды, как Honor, OPPO, OnePlus, Motorola и Nokia.

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Совместно с гигантом Flipkart компания Nokia презентовала свой дебютный умный телевизор с акустикой от JBL. Модель получила матрицу разрешением 4K UHD, диагональ которой составила 55 дюйма. Оценили устройство в 565 долларов. В ближайшее время в продаже появится ещё один телевизор Nokia.

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Новинка уже была анонсирована. Она получила 43-дюймовую панель с разрешением 4K UHD и тонкими рамками с трёх сторон. В нижней рамке установлены динамики JBL. Телевизор работает под управлением программного обеспечения Android TV 9 и поддерживает Google Assistant. Также заявлена поддержка Chromecast, Dolby Audio и Surround Sound.

Стоимость нового телевизора Nokia составила 420 долларов. С точки зрения характеристик ему придётся конкурировать на рынке с Xiaomi Mi TV 4X. Он также имеет размер 43 дюйма по диагонали, разрешение Ultra HD (4K), а программной основной выступает фирменный софт PatchWall 2.0 на базе операционной системы Android TV 9. При этом телевизор Xiaomi стоит почти на 100 долларов дешевле по сравнению с новинкой Nokia.

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OverLD
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Ну если он будет дешевле 100$, то вполне имеет право на жизнь.
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Никита Лебедев
15:16
Ахахах это какойто писец просто,на сколько же ты ущербный
Как правильно выбрать видеокарту – экономим 80 долларов, не теряя в производительности под руководством Hardwaretimes
DJ Bombass
15:15
У XBOX ONE X сколько там TFlops? Там же вроде как аналог RX580. Сомневаюсь что его шарманка из 2011 года способна с самой мощной консолью на рынке (на данный момент) конкурировать.
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coo1erman
15:12
по тому, как ты общаешься, можно однозначно судить, что за щеку толкают тебе
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coo1erman
15:10
не могу не поддержать
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Губайдуллин Фармасьютикалс
15:08
Школота в стиме сидит на феномах древних\кор2квадах\зионах775 + 1050 и играет в CS:GO, Dota 2... Какие там компы за 100к, не смеши мою тапку. Вон тут у главного петуха Андрюши аж 2011 года бомже сборк...
Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
coo1erman
15:08
Я на ПК играю. И даже имея 1080ti, прекрасно вижу, как те же 60FPS не во всех играх стабильно держит.
Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
AlarmZone13
15:08
i5-9400F не с R7 1700 нужно сравнивать, с прямыми конкурентами R5 3500 и R5 3500X, на худой конец с R5 2500X.
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Jaster
15:07
Чейта? ) Он самый и есть.. Вначале каждого теста есть ссылка на его методику тестирования. Там подпись "Дмитрий Прилепских aka Phoenix"
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Евгений Мозер
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