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Южнокорейская компания Samsung в начале этого года представила не так много смартфонов, как 12 месяцев назад. Сейчас в ассортименте производителя появился очередной аппарат начального уровня. Новинка называется Samsung Galaxy A11.

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Смартфон имеет пластиковый корпус. На тыльной панели расположились три модуля основной камеры, круглая светодиодная вспышка и биометрический сенсор для разблокировки устройства. Габаритные размеры составляют 161,4 х 76,3 х 8 мм, а масса – 177 г. На верхнем торце находится гнездо для подключения проводных наушников. Тип разъёма для подзарядки и синхронизации с ПК не уточняется.

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На лицевой стороне установлен дисплей HD+, диагональ которого составляет 6,4 дюйма. По сравнению с предшественником экран стал больше на 0,2 дюйма. Построен он на базе матрицы TFT Infinity-O с круглым отверстием для фронтальной камеры. В верхней рамке есть отверстие разговорного динамика.

Кремниевым сердцем Samsung Galaxy A11 выступила однокристальная система на базе восьми ядер с пиковой частотой 1,8 ГГц. Точная модель мобильного процессора производителем не уточняется. Объём оперативной памяти составил 2/3 ГБ, а постоянной – 32 ГБ вне зависимости от комплектации. Расширить встроенное хранилище можно с помощью карт microSD на 512 ГБ. Подсистема питания в смартфоне представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой 15-ваттной быстрой зарядки по проводу.

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Тройная основная камера новинки получила главный модуль на 13 Мп, дополнительный на 2 Мп и широкоугольный на 5 Мп. Светосила оптики – f/1,8, f/2,4 и f/2,2 соответственно. Фронтальная камера имеет 8-мегапиксельное разрешение и объектив с диафрагмой f/2.

Samsung Galaxy A11 поступит в продажу в синем, белом, красном и сером цветовых решениях. Версию операционной системы производитель не уточнил. Стоимость и дата релиза смартфона тоже остались неизвестными. Предполагается, что цена новинки будет составлять от 100 долларов за модификацию 2/32 ГБ. С такой стоимостью смартфону придётся конкурировать с моделью Redmi 8A от Xiaomi, которая комплектуется мобильным процессором Snapdragon 439.