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Компания HDM Global – один из немногих производителей смартфонов на базе стоковой версии операционной системы Android. Все модели Nokia лишены фирменных надстроек. Ещё в конце лета прошлого года, после релиза операционной системы Android 10, финская компания опубликовала график обновления своих умных телефонов до новой версии программного обеспечения.

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Старый график

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На нём указано 17 моделей, которым была обещана свежая версия ОС от Google. Спустя более чем полгода производитель поделился обновлённым графиком. По новым данным, Android 10 уже установлена на шести смартфонах компании. В этот список входят середняки Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1 и Nokia 8.1, а также флагман с пятимодульной камерой Nokia 9 PureView.

Все шесть моделей были обновлены согласно графику – до конца 2019 года. А вот планы на 2020 год компании HMD Global немного изменились. На начало первого квартала было запланировано обновление Nokia 2.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2 и Nokia 4.2. По новой информации, все эти бюджетники получат Android 10 в конце первого квартала вместе с моделями Nokia 2.3, Nokia 7.2, Nokia 6.2 и бывшим флагманом Nokia 8 Sirocco.

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Во втором квартале текущего года операционная система Android 10 станет доступна ещё для шести смартфонов финской компании. Так, в апреле ожидается выход обновления для Nokia 5.1 Plus и Nokia 1 Plus, а в мае перейти на новую версию программного обеспечения смогут владельцы Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 и Nokia 1.

Новый график

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Таким образом, до конца весны ещё 14 смартфонов HMD Global получат ОС Android 10. В общей сложности до актуальной версии операционной системы финская компания обновит 20 своих устройств.