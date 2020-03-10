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В июне 2018 года тайваньская компания ASUS анонсировала игровой смартфон ROG Phone первого поколения. Модель получила чип Snapdragon 845, выполненный по 10-нанометровой технологии. Однако, это была не самая обычная однокристальная система Qualcomm. Тот же самый трюк ASUS провернула в 2019 году с моделью второго поколения. В ASUS ROG Phone III нас тоже ждёт улучшенный мобильный процессор от Qualcomm.

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Если в 2018 году почти во всех флагманских Android-смартфонах использовалась однокристальная система Snapdragon 845 с пиковой частотой 2,8 ГГц, то в версии для ASUS ROG Phone частота «больших» ядер Kryo 385 Gold была повышена до 2,96 ГГц. При этом частота «маленьких» ядер Kryo 385 Silver упала с 1,8 ГГц до 1,7 ГГц.

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В 2019 году процессор Snapdragon 855 получил трёхкластерную архитектуру. Частота «большого» ядра Kryo 485 составила 2,84 ГГц, а четырёх «маленьких» – 1,78 ГГц. Компанию им составило трио ядер с частотой 2,42 ГГц. Для игрового смартфона ASUS компания Qualcomm подготовила специальную версию 7-нанометрового мобильного процессора. Она получила название Snapdragon 855 Plus. В этой платформе пиковая частота прайм-ядра выросла до 2,96 ГГц. Также была повышена скорость работы GPU, тогда как остальные семь процессорных ядер разработчики решили не трогать.

Snapdragon 855 Plus оставался эксклюзивом второго ROG Phone недолго. Уже через несколько дней после премьеры ASUS ROG Phone II эта однокристальная система появилась в Xiaomi Black Shark 2 Pro. К концу года Snapdragon 855 Plus выбралась далеко за пределы игровых смартфонов. Чип можно было встретить в моделях стоимостью в районе 400 долларов с завода. Сейчас на базе этой платформы работает почти два десятка устройств. Самый дешёвый смартфон – Realme X2 Pro. Его цена составляет менее 28 000 рублей в модификации 6/64 ГБ на AliExpress.

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В середине 2020 года Qualcomm анонсирует чип Snapdragon 865 Plus. Пока что информации о нём нет, но оглядываясь на SoC предыдущих поколений, можно предположить, что новая система-на-кристалле получит CPU с увеличенной до 2,96 ГГц частотой «большого» ядра и разогнанный графический ускоритель Adreno 650. Дебют Snapdragon 865 Plus состоится в ASUS ROG Phone III, о котором пока что больше никакой информации нет.