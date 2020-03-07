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Компания Intel готовит к выходу процессоры десятого поколения. Одним из представителей станет модель Core i5-10600K. Её протестировали в программном обеспечении Cinebench R20.

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Процессор американской компании смог набрать 3716 «попугаев» в бенчмарке в многопоточном режиме. Это позволило ему обойти такие решения, как AMD Ryzen 5 3600 и Intel Core i7-9700K. Кроме того, будущая новинка оказалась сразу на 40% быстрее своего прямого предшественника в лице модели Core i5-9600K.

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Процессор Cinebench R20 Single- Core Multi- Core Intel Core i5-9600K 481 2624 Intel Core i5-10600K 491 3716 Intel Core i7-9700K 466 3656 AMD Ryzen 5 3600 474 3539 AMD Ryzen 5 3600X 492 3895 AMD Ryzen 7 3700X 494 4856

В однопоточном режиме прирост производительности оказался менее заметен. Чип смог набрать 491 балл. Но даже такой результат позволил ему обойти и предшественника, и Ryzen 5 3600 и Core i9-9700K. Кроме того, Intel Core i5-10600K в однопоточном режиме совсем немного уступил моделям Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600X.

По последним данным, новый процессор Intel будет стоить в районе 265 евро. Он получит шесть ядер с частотой 4,1-4,8 ГГц, поддержку многопоточности и 12 МБ кэш-памяти третьего уровня. Величина отвода тепловой мощности составит 125 Вт.