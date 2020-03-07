Intel Core i5-10600K обошёл AMD Ryzen 5 и Core i7-9700K в Cinebench R20
Компания Intel готовит к выходу процессоры десятого поколения. Одним из представителей станет модель Core i5-10600K. Её протестировали в программном обеспечении Cinebench R20.
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Процессор американской компании смог набрать 3716 «попугаев» в бенчмарке в многопоточном режиме. Это позволило ему обойти такие решения, как AMD Ryzen 5 3600 и Intel Core i7-9700K. Кроме того, будущая новинка оказалась сразу на 40% быстрее своего прямого предшественника в лице модели Core i5-9600K.
рекламаВ однопоточном режиме прирост производительности оказался менее заметен. Чип смог набрать 491 балл. Но даже такой результат позволил ему обойти и предшественника, и Ryzen 5 3600 и Core i9-9700K. Кроме того, Intel Core i5-10600K в однопоточном режиме совсем немного уступил моделям Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600X.
|
Процессор
|
Cinebench R20
|
Single- Core
|
Multi- Core
|
Intel Core i5-9600K
|
481
|
2624
|
Intel Core i5-10600K
|
491
|
3716
|
Intel Core i7-9700K
|
466
|
3656
|
AMD Ryzen 5 3600
|
474
|
3539
|
AMD Ryzen 5 3600X
|
492
|
3895
|
AMD Ryzen 7 3700X
|
494
|
4856
По последним данным, новый процессор Intel будет стоить в районе 265 евро. Он получит шесть ядер с частотой 4,1-4,8 ГГц, поддержку многопоточности и 12 МБ кэш-памяти третьего уровня. Величина отвода тепловой мощности составит 125 Вт.
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