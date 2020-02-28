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Компания Realme на следующей неделе планирует анонсировать смартфоны нового поколения. В этом году производитель из Поднебесной уже представил несколько бюджетных решений стоимостью 100 долларов, флагман на Snapdragon 865 за 600-750 евро и середняк с поддержкой мобильных сетей пятого поколения по цене от 320 долларов. Теперь компания планирует презентовать устройства среднебюджетного уровня. Они будут называться Realme 6 и Realme 6 Pro.

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Оба смартфона получат экран Ultra Smooth с разрешением Full HD+, диагональ которого составит 6,4 дюйма, а частота обновления – 90 Гц. Фронтальная камера в Realme 6 будет одинарной, а в версии Pro – сдвоенной. Разрешение модулей при этом пока что не уточняется. Согласно официальным изображения, сканер отпечатков пальцев будет располагаться на правом торце, в связи с чем можно предположить, что в смартфонах будет использоваться матрица IPS.

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Основная камера в Realme 6 и Realme 6 Pro будет построена на базе четырёх модулей. Пока что известно лишь то, что главный будет представлен 64-мегапиксельным датчиком изображения. Камера получит поддержку алгоритмов искусственного интеллекта и 20-кратный зум, вероятно, программный. Ниже можете увидеть несколько фотографий, сделанных на Realme 6.

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Стандартная модель будет построена на базе 12-нанометрового мобильного процессора MediaTek Helio G90. Однокристальная система имеет восемь ядер – два Cortex-A76 и шесть Cortex-A55. Пиковая частота составляет 2 ГГц. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-G76 3EEMC4 с частотой 720 МГц.

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Realme 6 Pro получит новый мобильный процессор Snapdragon 720G. Эта платформа была анонсирована американской компанией Qualcomm чуть больше месяца назад. Однокристальная система выполнена по 8-нанометровой технологии. CPU получил ядра Kryo 465 с частотой 2,33 ГГц и Kryo 260 с частотой 1,8 ГГц. Графическая подсистема представлена интегрированным видеоускорителем Adreno 618. Смартфон уже прошёл тест на производительность в программном обеспечении Geekbench, где в модификации с 8 ГБ оперативной памяти смог набрать 571 балл в однопоточном режиме и 1676 баллов в многопоточном.

Обе модели поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 и фирменным программным обеспечением Realme UI 1.0. Смартфонам обещают быструю зарядку мощностью, которая позволит зарядить аккумулятор за 15 минут до 40%. Ёмкость батареи при этом пока что не уточняется.

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Анонс Realme 6 и Realme 6 Pro состоится 5 марта 2020 года. Продажи будущих новинок стартуют 15 марта. Купить Realme 6 можно будет по цене от 150 долларов, а версия Pro в начальной модификации памяти обойдётся примерно в 200 долларов. Также компания может анонсировать модель Realme 6i. На данный момент известно лишь то, что она получит 48-мегапиксельную камеру, порт micro-USB и 18-ваттную быструю зарядку по проводу.