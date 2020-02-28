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Компанию HTC хоронят не первый год, но время от времени, как гром среди ясного неба, она представляет новые смартфоны. Последней новинкой стала модель HTC Wildfire R70, которая, судя, по характеристикам должна представлять бюджетный сегмент. Но пока цена смартфона не уточняется.

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HTC Wildfire R70 получил экран LCD с разрешением HD+ и пропорциями 19,5 к 9. Он имеет диагональ 6,53 дюйма, а вверху находится каплевидный вырез для селфи-камеры. Её основным компонентом выступает 8-мегапиксельный сенсор. Фронталка в смартфоне поддерживает технологию распознавания лиц и может записывать видео в 1080@30fps.

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На тыльной стороне вместе с дактилоскопическим датчиком пальцев обосновалась основная камера в вертикальной ориентации. Она объединила три объектива. Главный модуль имеет разрешение 16 Мп. В основе лежит сенсор с размером пикселя 1,75 мкм. Светосила оптики – f/1,75. Разрешение сенсоров, которые применяется для макросъёмки и размытия фона, составляет 2 Мп. Тыльная камера может вести запись видео в FHD с частотой 30 к/сек.

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Кремниевым сердцем HTC Wildfire R70 стала 16-нанометровая однокристальная система Helio P23 на базе восьми ядер Cortex-A53 с частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G71 MP2. Мобильный процессор дополнен 2 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного хранилища составила 32 ГБ. При этом смартфон поддерживает карты памяти до 256 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятор в новинке составила 4000 мАч, а мощность быстрой зарядки по проводу – 10 Вт.

Программным базисом выступила операционная система Android 9.0 Pie. Модель поддерживает работу в сетях 4G, несёт на борту адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 2,4 ГГц, а также обзавелась портом micro-USB и разъёмом для наушников. Корпус сделан из пластика, а решётка мультимедийного динамика вынесена на тыльную панель. В продаже HTC Wildfire R70 появится в расцветках Aurora Black и Night Black.