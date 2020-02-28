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Китайская компания vivo анонсировала свой очередной смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка называется vivo Z6. Она стала одним из самых доступных решений на рынке, которое может работать в сетях 5G.

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Смартфон заключён в корпус размерами 164 х 75,7 х 9,16 мм. Вес новинки составил 201 грамм. На лицевой стороне расположился экран IPS с разрешением Full HD+ и пропорциями 20 к 9. В правом верхнем углу, как в Samsung Galaxy S10, установлена одинарная фронтальная камера. По словам производителя, дисплей в новинке занимает почти 91% лицевой стороны смартфона.

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Основная камера установлена сзади на большой прямоугольной площадке, выступающей над плоскостью корпуса. Главный модуль имеет разрешение 48 Мп, светосилу f/1,79 и содержит шесть линз. Широкоугольный модуль с углом захвата 112 градусов построен на базе 8-мегапиксельного датчика изображения. Также в состав камеры vivo Z6 вошла пара сенсоров на 2 Мп. Смартфон поддерживает ночной режим съёмки Super Night Scene 2.0, Hyper HDR и позволяет сохранять снимки в формате RAW. Видео можно записывать в 4K UHD с частотой кадров 30fps. Также отметим наличие электронной стабилизации изображения. Фронтальная камера новинки построена на 16-Мп матрице и обзавелась поддержкой технологии распознавания лиц.

Разблокировать смартфон можно и с помощью биометрического сенсора, который установлен на тыльной стороне. Из интерфейсов отметим USB-C гнездо для подключения проводных наушников, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой работы в диапазоне 5 ГГц. Чип NFC отсутствует. Программной оболочкой выступает фирменная прошивка Funtouch OS 10. Она построена на базе операционной системы Android 10. vivo Z6 получил поддержку технологии Multi-Turbo 3.0, которая отвечает за оптимизацию во время игровых сессий.

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Кремниевым сердцем выступает 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G с частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 620. Однокристальная система дополняется 6/8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Накопитель UFS 2.1 характеризуется вместимостью 128 ГБ вне зависимости от комплектации. Работу в сетях 5G обеспечивает интегрированный в сиcтему-на-кристалле модем Snapdragon X55.

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Смартфон обзавёлся встроенной аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч. vivo Z6 за счёт поддержки 44-ваттной быстрой зарядки по стандарту SuperFlash Charge заряжается за 35 минут с нуля до 70% и ещё за 30 минут с 70% до 100%. Также компания отмечает наличие эффективной системы жидкостного охлаждения «уровня персональных компьютеров».

Новинка доступна в трёх цветовых решениях: Ice Age, Interstellar Silver и Aurora Black. Стоимость vivo Z6 в модификации с 6 ГБ оперативной памяти составила 2298 юаней (325 долларов), а версию с 8 ГБ ОЗУ оценили в 2598 юаней (350 долларов). Отметим, что среди смартфонов с поддержкой 5G дешевле стоят только Xiaomi Redmi K30 5G (от 285 долларов) и Realme X50 5G (от 320 долларов), которые также оснащены чипом Snapdragon 765G.

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vivo Z6 уже доступен для предварительного заказа в Китае. Старт продаж смартфона состоится 8 марта 2020 года. При заказе модели до этого времени компания дарит проводные наушники XE900 стоимостью 85 долларов и даёт дополнительную скидку в 15 долларов.