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Несмотря на отмену выставки Mobile World Congress 2020, отменять и раздачу наград её организатор не стал. Как стало известно, ассоциация GSMA признала лучшим умным телефоном отменённой MWC 2020 флагманскую модель OnePlus 7T Pro.

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Об этом сообщил Пит Лау, президент китайской компании. Позже представитель GSM Association отметил наличие быстрой зарядки, мощного чипа и программное обеспечение, после чего заявил, что OnePlus 7T Pro – это девайс, который является непреодолимым для конкурентов с точки зрения предлагаемых параметров. За звание лучшей модель производителя из Поднебесной сражалась со сгибаемым устройством Samsung Galaxy Fold, камерофоном Huawei P30 Pro и iPhone 11 Pro. Стоит отметить, что в минувшего году лучшим признали флагман образца 2018 года Huawei Mate 20 Pro.

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Что касается OnePlus 7T Pro, это последний флагманский девайс компании из Поднебесной на данный момент. Он был анонсирован в начале осени ушедшего года. Модель несёт на борту 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 855 Plus в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель характеризуется объёмом 256 ГБ.

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За питание в OnePlus 7T Pro отвечает аккумулятор ёмкостью 4085 мАч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки по проводу. Одной из особенностей смартфона является 2K экран формата Fluid AMOLED с частотой обновления 90 Гц, поддержкой HDR10+ и 100-процентным отображением пространства DCI/P3. Диагональ составляет 6,67 дюйма.

Во флагмане есть тройная основная камера с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп и 16-мегапиксельная выдвижная фронталка. Смартфон получил операционную систему Android 10, оболочку OxygenOS на европейском рынке и чип NFC. В России стоимость OnePlus 7T Pro, согласно «Яндекс.Маркет», составляет примерно 45-50 тысяч рублей в зависимости от магазина.