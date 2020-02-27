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Полтора месяца назад компания AMD в рамках выставки потребительской электроники CES 2020 анонсировала несколько процессоров для мобильных ПК. Новинки вошли в семейство Ryzen 4000 (Renoir). Одним из представителей нового поколения стал гибридный процессор Ryzen 7 4700U.

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Он получил восемь ядер с архитектурой Zen 2 с частотой от 2 ГГц до 4,1 ГГц и остался без поддержки технологии многопоточности. Изделие изготовлено по нормам 7-нанометрового технологического процесса FinFET. Модель поддерживает интерфейс PCI Express 3.0, а величина отвода тепловой мощности составляет 15 Вт. Объём кэш-памяти третьего уровня – 8 МБ.

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Ryzen 7 4700U получил встроенную графику Vega 7 с частотой 1,6 ГГц. Как оказалась, этот GPU оказался мощнее дискретной мобильной видеокарты NVIDIA GeForce MX250. По крайней мере, такие выводы можно сделать, судя по тестам процессора в программном обеспечении 3DMark 11. Бенчмарк присудил Vega 7 сразу 5446 «попугаев», в то время как результат GeForce MX250 с уровнем TDP 25 Вт составляет 4655 баллов. Прирост производительности – 17%.

Сам же APU Ryzen 7 4700U смог набрать 10 404 пункта. Примерно идентичный показатель демонстрирует настольный CPU компании Intel поколения Skylake – Core i7-6700U. Правда, он имеет TDP в 65 Вт. Превосходство новых гибридных процессоров AMD связывают с изменением архитектуры и переходом на 7-нанометровую технологию.