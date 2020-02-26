Анонсирован первый в мире 6-нанометровый процессор
Компания Unisoc, ранее известная как Spreadtrum, анонсировала мобильный процессор Tiger T7520. Это первый в мире чип, которые изготовлен по нормам 6-нанометровой технологии.
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Чипсет включает восьмиядерный CPU на базе Cortex-A76 и Cortex-A55. Частоты ядер пока что не уточняются. За рендеринг графики в однокристальной системе отвечает видеоускоритель ARM Mali-G57 GPU.
рекламаTiger T7520 имеет интегрированную модемную плату для поддержки мобильной связи пятого поколения. По словам производителя, в сравнении с чипами, которые поставляются с отдельным 5G-модемом, новинка отличается повышенной энергоэффективностью.
Модемная плата, установленная в Tiger T7520, получила поддержку неавтономной и автономной архитектур. Скорость передачи данных превышает отметку 3,25 ГБ/сек. Также производитель заявил о реализации технологии Dual-SIM Dual 5G. В смартфонах на базе однокристальной системы Tiger T7520 обе SIM-карты могут работать в сетях 5G.
рекламаПервые готовые решения с новым мобильным процессором под капотом появятся на рынке до конца текущего года. В них мы сможем увидеть камеры с максимальным разрешением 100 Мп и экраны формата 4K UHD с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой HDR10+.
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