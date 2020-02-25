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Xiaomi Mi Note 10 в России доступен со скидкой и наушникам Mi True Wireless Earbuds в подарок

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Компания Xiaomi в конце осени прошлого года анонсировала смартфон Mi 10, который стал первым решением на рынке со 108-мегапиксельной камерой. Модель очень оперативно добралась до рынка России, где её рекомендованная цен составила 39 990 рублей.

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Перед стартом продаж при оформлении предварительного заказа компания дарила в подарок смартфон Redmi Note 8T. Сейчас на Xiaomi Mi Note 10 действует новое специальное предложение. При заказе смартфона в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ энергонезависимой предусмотрена скидка в размере 3000 рублей. Также за 1 рубль компания предлагает полностью беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds, которые отдельно стоят 3999 рублей.

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Напомним, что Xiaomi Mi Note 10 помимо основной камеры с сенсором на 108 Мп имеет два телеобъектива с оптическим зумом до 5x, широкоугольный модуль и датчик изображения для съёмки небольших объектов. Сердцем смартфона выступает 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 730G.

Из особенностей осенней новинки можно отметить аккумулятор ёмкостью 5260 мАч, NFC и экран Full HD+ диагональ 6,57 дюйма с изогнутыми боковыми гранями. Внешне Xiaomi Mi Note 10 сильно напоминает флагман Huawei P30 Pro.

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Отметим, что компания их Поднебесной с 25 февраля по 1 марта будет предлагать по скидкам ещё несколько моделей. Так, Redmi Note 8T на Snapdragon 665 с чипом NFC обойдётся в 12 990 рублей и 14 990 рублей в модификациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ соответственно, Redmi 8A на Snapdragon 439 с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ стоит 7490 рублей, а бестселлер Redmi Note 8 Pro с 12-нанометровой SoC Helio G90T оценён в 15 990 рублей за версию 6/64 ГБ. Также стоит выделить Xiaomi Mi 9T Pro на 7-нанометровом Snapdragon 855 в конфигурации 6/128 Гб со скидкой 6000 рублей.

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