Intel представила процессоры поколения Cascade Lake Refresh стоимостью от 306 долларов до 3950 долларов
Калифорнийский гигант Intel расширил линейку серверных процессоров. Компания анонсировала сразу 18 новинок в рамках поколения Cascade Lake Refresh. С ключевыми параметрами всех из них вы сможете ознакомиться в таблице из этой заметки, а мы затронем только несколько моделей.
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Чипы Intel Xeon Scalable – база платформенной инфраструктуры для центров обработки данных. По словам производителя, ему уже удалось реализовать свыше 30 млн процессоров первого поколения.
рекламаНовинки отличаются от предшественников высокими частотами, бОльшим количество ядер и увеличенных объёмом кэш-памяти. При этом главной особенностью процессоров стало повышение соотношения предлагаемых параметров и цены. В качестве примера можно привести модель Intel Xeon Gold 6238R, которая получила 28 ядер с частотой от 2,2 ГГц до 4 ГГц. Она стоит 2612 долларов, как и версия без индекса R, но последняя имеет на 6 ядер меньше, а их частота составляет 2,1-3,7 ГГц.
Флагманом же линейки стал 28-ядерный 56-поточный Intel Xeon Gold 6258R. Он имеет частоту от 2,7 ГГц до 4 ГГц и 38,5 МБ кэш-памяти, а требования по теплоотводу составили 205 Вт. Оценили процессор в 3950 долларов.
|
Процессор Intel Xeon
|
Ядра
|
Частота
|
Кэш- память
|
TDP
|
Цена
|
Базовая
|
Максимальная
|
Gold
|
6528R
|
28
|
2,7 ГГц
|
4,0 ГГц
|
38,5 МБ
|
205 Вт
|
$3950
|
6256
|
12
|
3,6 ГГц
|
4,5 ГГц
|
33 МБ
|
205 Вт
|
$3900
|
6250
|
8
|
3,9 ГГц
|
4,5 ГГц
|
35,75 МБ
|
185 Вт
|
$3400
|
6248R
|
24
|
3,0 ГГц
|
4,0 ГГц
|
35,75 МБ
|
205 Вт
|
$2700
|
6246R
|
16
|
3,4 ГГц
|
4,0 ГГц
|
35,75 МБ
|
205 Вт
|
$3286
|
6242R
|
20
|
3,1 ГГц
|
4,0 ГГц
|
35,75 МБ
|
205 Вт
|
$2529
|
6240R
|
24
|
2,4 ГГц
|
4,0 ГГц
|
35,75 МБ
|
165 Вт
|
$2445
|
6238R
|
28
|
2,2 ГГц
|
4,0 ГГц
|
38,5 МБ
|
165 Вт
|
$2612
|
3230R
|
26
|
2,1 ГГц
|
4,0 ГГц
|
35,75 МБ
|
150 Вт
|
$1894
|
6226R
|
16
|
2,9 ГГц
|
3,9 ГГц
|
22 МБ
|
150 Вт
|
$1300
|
6208U
|
16
|
2,9 ГГц
|
3,9 ГГц
|
22 МБ
|
150 Вт
|
$989
|
5220R
|
24
|
2,2 ГГц
|
4,0 ГГц
|
35,75 МБ
|
150 Вт
|
$1555
|
5218R
|
20
|
2,1 ГГц
|
4,0 ГГц
|
27,5 МБ
|
125 Вт
|
$1273
|
Silver
|
4215R
|
8
|
3,2 ГГц
|
4,0 ГГц
|
11 МБ
|
130 Вт
|
$749
|
4214R
|
12
|
2,4 ГГц
|
3,5 ГГц
|
16,5 МБ
|
100 Вт
|
$694
|
4210R
|
10
|
2,4 ГГц
|
3,2 ГГц
|
13,75 МБ
|
100 Вт
|
$501
|
4210T
|
10
|
2,3 ГГц
|
3,2 ГГц
|
13,75 МБ
|
95 Вт
|
$554
|
Bronze
|
3206R
|
8
|
1.9 ГГц
|
1.9 ГГц
|
11
|
85 Вт
|
$306
рекламаВ то же время самой доступной новинкой стал чип Intel Xeon Bronze 3206R. Это 8-ядерное решение с частотой 1,9 ГГц и TDP 85 Вт, стоимость которого составила 306 долларов. К слову, этот процессор и 10-ядерная модель Xeon Silver 4210T за 554 доллара остались без поддержки Intel Optane DC Persistent Memory Support.
И в завершение отметит ещё одну новинку. Процессор Intel Xeon Gold 6208U с частотой 2,9-3,9 ГГц и уровнем TDP 150 Вт оценили в 989 долларов. Это 16-ядерная модель, которая была выпущена с прицелом на односокетные серверы.
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