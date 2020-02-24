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Калифорнийский гигант Intel расширил линейку серверных процессоров. Компания анонсировала сразу 18 новинок в рамках поколения Cascade Lake Refresh. С ключевыми параметрами всех из них вы сможете ознакомиться в таблице из этой заметки, а мы затронем только несколько моделей.

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Чипы Intel Xeon Scalable – база платформенной инфраструктуры для центров обработки данных. По словам производителя, ему уже удалось реализовать свыше 30 млн процессоров первого поколения.

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Новинки отличаются от предшественников высокими частотами, бОльшим количество ядер и увеличенных объёмом кэш-памяти. При этом главной особенностью процессоров стало повышение соотношения предлагаемых параметров и цены. В качестве примера можно привести модель Intel Xeon Gold 6238R, которая получила 28 ядер с частотой от 2,2 ГГц до 4 ГГц. Она стоит 2612 долларов, как и версия без индекса R, но последняя имеет на 6 ядер меньше, а их частота составляет 2,1-3,7 ГГц.

Флагманом же линейки стал 28-ядерный 56-поточный Intel Xeon Gold 6258R. Он имеет частоту от 2,7 ГГц до 4 ГГц и 38,5 МБ кэш-памяти, а требования по теплоотводу составили 205 Вт. Оценили процессор в 3950 долларов.

Процессор Intel Xeon Ядра Частота Кэш- память TDP Цена Базовая Максимальная Gold 6528R 28 2,7 ГГц 4,0 ГГц 38,5 МБ 205 Вт $3950 6256 12 3,6 ГГц 4,5 ГГц 33 МБ 205 Вт $3900 6250 8 3,9 ГГц 4,5 ГГц 35,75 МБ 185 Вт $3400 6248R 24 3,0 ГГц 4,0 ГГц 35,75 МБ 205 Вт $2700 6246R 16 3,4 ГГц 4,0 ГГц 35,75 МБ 205 Вт $3286 6242R 20 3,1 ГГц 4,0 ГГц 35,75 МБ 205 Вт $2529 6240R 24 2,4 ГГц 4,0 ГГц 35,75 МБ 165 Вт $2445 6238R 28 2,2 ГГц 4,0 ГГц 38,5 МБ 165 Вт $2612 3230R 26 2,1 ГГц 4,0 ГГц 35,75 МБ 150 Вт $1894 6226R 16 2,9 ГГц 3,9 ГГц 22 МБ 150 Вт $1300 6208U 16 2,9 ГГц 3,9 ГГц 22 МБ 150 Вт $989 5220R 24 2,2 ГГц 4,0 ГГц 35,75 МБ 150 Вт $1555 5218R 20 2,1 ГГц 4,0 ГГц 27,5 МБ 125 Вт $1273 Silver 4215R 8 3,2 ГГц 4,0 ГГц 11 МБ 130 Вт $749 4214R 12 2,4 ГГц 3,5 ГГц 16,5 МБ 100 Вт $694 4210R 10 2,4 ГГц 3,2 ГГц 13,75 МБ 100 Вт $501 4210T 10 2,3 ГГц 3,2 ГГц 13,75 МБ 95 Вт $554 Bronze 3206R 8 1.9 ГГц 1.9 ГГц 11 85 Вт $306

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В то же время самой доступной новинкой стал чип Intel Xeon Bronze 3206R. Это 8-ядерное решение с частотой 1,9 ГГц и TDP 85 Вт, стоимость которого составила 306 долларов. К слову, этот процессор и 10-ядерная модель Xeon Silver 4210T за 554 доллара остались без поддержки Intel Optane DC Persistent Memory Support.

И в завершение отметит ещё одну новинку. Процессор Intel Xeon Gold 6208U с частотой 2,9-3,9 ГГц и уровнем TDP 150 Вт оценили в 989 долларов. Это 16-ядерная модель, которая была выпущена с прицелом на односокетные серверы.