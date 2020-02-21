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Китайская компания Lenovo представила свой первый ноутбук, оборудованный новой графической картой NVIDIA GeForce MX350. Новинка называется Lenovo Xiaoxin Air 14 2020.

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Лэптоп комплектуется 14-дюймовой матрицей со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и разрешением 1920 х 1080 пикселей. В зависимости от модификации сердцем ноутбука может выступать процессор Intel Core i5-1035G1 или Core i7-1065G7. Оба имеют четыре ядра и поддерживают технологию многопоточности, а также выполняются по 14-нанометровой технологии. Максимальная частота одного ядра в Intel Core i5-1035G1 составляет 3,6 ГГц, а всех ядер – 3,3 ГГц. В Core i7-1065G7 базовая частота составляет 1,3 ГГц, а максимальная в режиме однопоточной нагрузки – 3,9 ГГц. Пиковая частота всех ядер CPU – 3,5 ГГц.

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Графическая система представлена ускорителем NVIDIA GeForce MX350. Видеокарта была анонсирована в начале текущего месяца. Она построена на базе 14-нанометрового GPU GP107 с архитектурой Pascal. Видеоядро трудится на частоте от 1354 МГц до 1468 МГц и соединено с памятью посредством 64-разрядной шины. Объём видеопамяти составляет 2 ГБ. Тип – GDD5. Эффективная частота памяти – 7000 МГц, а пропускная способность – 56 ГБ/ сек. По словам производителя, GeForce MX350 на 20% производительнее, чем GeForce MX250 в играх.

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За питание в Lenovo Xiaoxin Air 14 2020 отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 56,5 Вт*ч. Время работы на полной зарядке составляет 12 часов. Также стоит отметить вес 1,39 кг, толщину 16,9 мм, клавиатуру с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, интегрированный в клавишу питания, два порта USB Type-A, слот под карту памяти SD, порт USB-C, гнездо для проводных наушников и разъём HDMI.

Новинка китайской компании доступна в двух конфигурациях, которые отличаются исключительно моделью процессора. Вне зависимости от комплектации под капотом ноутбука установлено 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель вместимостью 512 ГБ. Стоимость модели на чипе Intel Core i7-1065G7 составила 5899 юаней или 840 долларов. Лэптоп с Intel Core i5-1035G1 на борту обойдётся в 5099 юаней (725 долларов). Старт продаж Lenovo Xiaoxin Air 14 2020 запланирован на 27 февраля 2020 года.