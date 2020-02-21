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Компания OnePlus в прошлом году анонсировала сразу четыре флагманских смартфона, не считая специального издания McLaren Edition. Самой топовой и дорогой моделью стал OnePlus 7T Pro. Его презентовали в начале осени 2019 года, а сегодня на сайте DxOMark появились результаты тестирования основной камеры сентябрьской новинки.

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Фотовозможности смартфона оценили в 122 балла. В 100 пунктов оценили работу автоматической фокусировки. Также высокий балл получили экспозиция (95), цветопередача (87) и артефакты (84). Работу камеры в ночном режиме съёмке французские специалисты оценили в 31 очко.

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К сильным сторонам относят широкий динамический диапазон, а также уровень детализации при съёмке как на главный модуль, так и на телеобъектив. Список недостатков основной камеры в OnePlus 7T Pro включает цифровые шумы во всех условиях и слишком тёплый баланс белого.

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За видео флагман образца прошлого года получил 96 «попугаев». Автофокусировку оценили в 96 баллов, экспозицию – в 87 пунктов, а цветопередача и стабилизация получили по 86 очков. К сильным сторонам также отнесли уровень детализации, а к недостаткам – алиасинг, ограниченный динамический диапазон и шумы на движущихся объектах.

Всего смартфону присудили 114 баллов. Столько же получила модель OnePlus 7 Pro, которая появилась на полгода раньше. Странного в этом ничего нет, поскольку в двух устройствах установлена идентичная камера. Она представлена тремя «стандартными» модулями. Главный имеет разрешение 48 Мп. В его основе лежит сенсор оптического формата ½ дюйма. Диафрагма объектива – f/1,6, а эквивалентное фокусное расстояние – 26 мм.

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В телеобъективе используется 8-мегапиксельный датчик изображения. Он соединён с оптикой с апертурой f/2,4. Значение ЭФР – 78 мм, а кратность оптического приближения ­3x. В основном модуле и телеобъективе есть лазерная и фазовая автофокусировка, а также оптическая стабилизация изображения.

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Широкоугольная камера из коробки может записывать видео. OnePlus 7 Pro такому научился только после получения соответствующего обновления. Широкоугольный модуль имеет 16-мегапиксельное разрешение, а кратность увеличения по отношению к стандартной камере составляет 0,5x, т.е. эквивалентное фокусное расстояние равно 13 мм. Светосила оптики – f/2,2. Широкоугольная камера обзавелась только автоматической фокусировкой.

OnePlus 7T Pro может записывать видео в разных форматах, начиная с HD с частотой кадров 30fps. Максимальное разрешение – 4K UHD при 60 к/сек. Также заявлена съёмка в Full HD с частотой до 240 к/сек и в HD до 960 к/сек.

В сводном рейтинге камерофонов флагман китайской компании разместился рядом с OnePlus 7 Pro и оказался в окружении двух флагманов южнокорейского производителя Samsung. 113 баллов набрала модель Galaxy S10+, а 116 баллов досталось Samsung Galaxy S10 5G. Отметим, что герой заметки также оказался выше, чем Honor 20 Pro (113), Google Pixel 4 (112), Huawei Mate 20 Pro (112), Huawei Mate 20 X (111), Xiaomi Mi 9 (110) и ещё нескольких десятков смартфонов, которые набрали менее 110 «попугаев».

OnePlus 7T Pro в России, согласно «Яндекс.Маркет», стоит в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ интегрированной, порядка 50 000 рублей. В Китае на AliExpress за флагман с идентичными объёмами памяти просят на 7000-8000 рублей меньше, в то время как в 50 000 рублей обойдётся версия McLaren Edition с оригинальным дизайном, расширенным комплектом поставки и 12 ГБ ОЗУ под капотом.