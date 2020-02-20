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В 2017 году, в апреле, компания Xiaomi анонсировала флагманский смартфон Mi 6 на базе мобильного процессора Snapdragon 835. Он стал последним компактным флагманом производителя из Поднебесной. Несмотря на то, что в 2017 году уже были безрамочные Samsung Galaxy S8 и LG G6, в модели Mi 6 остались два больших отступа и клавиша «Домой» со сканером отпечатков пальцев на лицевой панели.

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Xiaomi Mi 6

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Уже год спустя появился Xiaomi Mi 8. По сравнению с предшественником диагональ выросла более чем на 1 дюйм, а высота и ширина – на 1 см и 0,5 см соответственно. Вместе с Mi 8 компания презентовала версию Special Edition или просто SE. Это был субфлагман на Snapdragon 710 с топовым 12-мегапиксельным датчиком изображения в основной камере. Он получил экран диагональю 5,88 дюйма, а по своим физическим размерам оказался примерно таким же, как 5,15-дюймовый Xiaomi Mi 6.

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Xiaomi Mi 8 SE

В прошлом году вместе с флагманом Xiaomi Mi 9 также была анонсирована уменьшенная по габаритам и упрощённая по параметрам версия Mi 9 SE. Разработчики ещё сильнее уменьшили рамки, и смартфон при диагонали 5,97 дюйма оказался даже чуть компактнее своего предшественника.

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В течение всего прошлого года топ-менеджеры Xiaomi намекали на то, что Mi 9 SE может стать последним субфлагманом компании с компактными габаритными размерами. Сначала об этом заявил глава департамента новой продукции Ван Тен Томас, а затем то же самое сказал и президент Лин Бин.

Несмотря на это, надежда увидеть Xiaomi Mi 10 SE продолжала жить даже после того, как в Китае в рамках онлайн-конференции 13 февраля 2020 года производитель из Поднебесной вместе с флагманами Mi 10 и Mi 10 Pro не представил версию SE. Однако, сейчас можно говорить с полной уверенностью, что этим надеждам сбыться не суждено. Руководитель отдела программного обеспечения заявил, что Xiaomi Mi 9 SE стал последним компактным субфлагманским смартфоном компании из Пекина.

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Xiaomi Mi 9 SE

Напомним, что модель оборудована экраном Super AMOLED формата Full HD+ со встроенным биометрическим сенсором и каплевидным вырезом для 20-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера в смартфоне представлена 48-мегапиксельным главным модулем, 8-мегапиксельным телеобъективом и 13-мегапиксельным «шириком». Ёмкость встроенной батареи составляет скромные 3070 мАч. Сердцем модели служит 10-нанометровая однокристальная система Snapdragon 712 с пиковой частотой 2,3 ГГц.

Смартфон ещё можно купить на AliExpress. Его цена в топовой модификации памяти, которая предполагает 6 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ, составляет примерно 20 000 рублей.