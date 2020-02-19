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Компания Realme в этом месяце представила недорогой смартфон Realme C3, который спустя несколько дней получил улучшенную версию. Изменять название устройства производитель из Поднебесной не стал.

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Новая модель имеет пластиковый корпус с защитой от брызг и габаритами 164,4 х 75 х 9 мм. Спереди установлено стекло Gorilla Glass третьего поколения, под которым обосновалась матрица IPS формата HD+. Её размер составил 6,5 дюйма по диагонали.

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В каплевидном вырезе расположился 8-мегапиксельный датчик изображения, который лёг в основу фронтальной селфи-камеры. Сзади нашлось место для биометрического сенсора, которому требуется около четверти секунды для распознавания отпечатка пальца. Отметим, что в обычном Realme C3, которого анонсировали в начале месяца, дактилоскопический датчик не предусмотрен.

Ещё одно отличие коснулось основной камеры. К сенсорам на 12 Мп и 2 Мп добавилась ещё одна матрица с 2-мегапиксельным разрешением. Она отвечает за макросъёмку с расстояния 4 см. Видео Realme C3 может записывать в формате Full HD при 30fps как на тыльную, так и на фронтальную камеру.

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Вычислительным центром выступает 12-нанометровая однокристальная система Helio G70 с графикой Mali-G52 2EEMC2 производства ARM. В CPU используются процессорные ядра Cortex-A55 и Cortex-A75 с частотой 1,7 ГГц и 2 ГГ соответственно. Питание мобильному процессору и остальным компонентам в смартфоне обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч.

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В Realme C3 есть порт micro-USB для подзарядки и синхронизации с ПК, стандартный аудиовыход под наушники 3,5 мм, адаптер Bluetooth 5.0 и операционная система Android 10 в основе оболочки realme UI 1.0. Wi-Fi может работать в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Частота 5 ГГц не поддерживается. Также выделим слот для карты microSDXC, 10-ваттную зарядку, GPS и радиоприёмник.

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Новинка доступна в трёх модификациях памяти. Смартфон можно будет купить с 2/3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ или с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. При этом пока что известна стоимость лишь средней модификации – с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 32 ГБ. Её оценили в 130 долларов. В продаже Realme C3 появится 20 февраля 2020 года в расцветках Blazing Red и Frozen Blue.