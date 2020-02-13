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Вместе с Samsung Galaxy A50s операционную систему Android 10 вместе с фирменной прошивкой One UI 2.0 получил ещё один смартфон компании из Южной Кореи. На этот раз повезло владельцам модели Samsung Galaxy A30.

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Размер файла обновления составляет примерно 1,49 ГБ. Вместе с One UI 2.0 смартфон получает тёмный режим, улучшенную функцию Digital Wellbeing и патч безопасности за февраль текущего года. Также обновление улучшает работу системы распознавания лиц, которая реализована на базе 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Апдейт проходит под номером A305FDDU4BTB3.

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Samsung Galaxy A30 был представлен в феврале прошлого года. Смартфон получил операционную систему Android 9.0 Pie и оболочку One UI сразу из коробки. В официальной рознице в России модель доступна в модификациях 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Их стоимость составляет 12 990 рублей и 17 990 рублей соответственно.

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Вне зависимости от комплектации смартфон предлагает экран Super AMOLED с разрешением Full HD+ и диагональю 6,4 дюйма, 14-нанометровую однокристальную систему Exynos 7904, основную камеру с разрешением 16 Мп + 5 Мп и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с 15-ваттной быстрой зарядкой. Samsung Galaxy A30 имеет разъём для наушников, USB-C, пластиковый корпус и биометрический сканер на тыльной стороне.