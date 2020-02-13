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Южнокорейская компания Samsung в прошлом году анонсировала множество смартфонов в рамках серии Galaxy A и новую версию фирменной оболочки One UI. Одной из самых продаваемых новинок производителя стала модель Samsung Galaxy A50s. Она из коробки получила ОС Android 9.0 Pie, а на апрель текущего года был запланирован выход One UI 2.0 с операционной системой Android 10. Однако, сегодня стало известно, что новая версия программного обеспечения для смартфона уже доступна, правда, не во всех регионах.

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Помимо новой версии ОС, апдейт добавляет улучшенный ночной режим, систему управления с помощью жестов и заплатку безопасности за февраль 2020 года, а также повышает безопасность данных. Размер файла обновления составляет около 1,5 ГБ. Апдейт проходит под номером A507FNXXU3BTB2.

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Ожидается, что в скором времени One UI 2.0 с операционной системой Android станет доступна и для других популярных смартфонов серии. Обновление приходит «по воздуху», но при желании его можно установить вручную с помощью персонального компьютера. Ссылку для загрузки файлов вы найдёте здесь

Напомним, что Samsung Galaxy A50s оборудован фирменным мобильным процессором Exynos 9611, выполненным по 10-нанометровой технологии. Смартфон может нести на борту до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти. Модель поддерживает работу с двумя SIM-картами и имеет отдельный слот для microSD.

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Samsung Galaxy A50s достался дисплей Super AMOLED с разрешением FHD+ и интегрированным биометрическим сканером. Диагональ составила 6,4 дюйма. Основная камера объединяет три модуля на 32 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а разрешение фронталки составляет 32 Мп. Также в смартфоне есть стандартный выход под наушники, порт USB-C, NFC и аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч.