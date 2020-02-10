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20 смартфонов Huawei получат глобальную версию EMUI 10 с Android 10 до конца марта

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Компания Huawei начала обновлять смартфоны до свежей версии фирменной оболочки EMUI в конце прошлого года. Уже апдейт получили флагманские модели Huawei P30 и P30 Pro, которые были анонсированы в начале 2019 года.

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В конце января прошивка EMUI 10 с операционной системой Android 10 стала доступна для Huawei nova 4e и Huawei P20/20 Pro, но не во всех регионах. Как стало известно, до конца текущего квартала обновить свои аппараты смогут владельцы двадцати смартфонов во всём мире.

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В течение ближайших двух с половиной недель апдейт программного обеспечения станет доступен для тринадцати моделей по всему миру. Так, глобальная версия EMUI 10 появится на Huawei P20 и P20 Pro, Mate 10 и Mate 10 Pro, а также на Lite-версиях двух флагманов. Кроме того, опробовать проприетарную прошивку смогут владельцы сразу четырёх представителей серии Huawei nova – nova 4, nova 4e, nova Lite 3 (доступен не на всех рынках) и nova 5T. Также апдейт выйдет для Huawei P Smart 2019 и двух люксовых смартфонов в лице Huawei Mate 10 Porsche Design и Mate RS Porsche Design.

В марте обновление придёт ещё на семь устройств компании из Поднебесной. Глобальная версия прошивки EMUI 10 станет доступна для Huawei Enjoy 10s. Кроме того, фирменное ПО получат по три представителя серий P Smart (P Smart, P Smart Plus, P Smart Z) и nova (nova 5Z, nova 5i Pro, nova 5).

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