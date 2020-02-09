MSI анонсировала 31.5” Full HD монитор с частотой обновления 180 Гц
Тайваньская компания MSI представила новый игровой монитор, который получил имя Optix MAGG322CR. Новинка ориентирована на геймеров. Она отличается изогнутым дисплеем и повышенной частотой обновления.
рекламаMSI Optix MAGG322CR оборудован 31,5-дюймовой панелью с разрешением 1920 х 1080 пикселей и радиусом кривизны 1500R. Частота обновления составляет 180 Гц, а время отклика движущегося изображения – 1 мс. Угол обзора – 178 градусов. Установленная матрица исполнена по технологии VA. Она характеризуется яркостью 300 нит и коэффициентом контрастности 3000 к 1.
Для новинки заявлена поддержка адаптивной синхронизации с сертификацией AMD FreeSync. MSI Optix MAGG322CR может воспроизводить HDR-контент и покрывает 96% цветового диапазона DCI/P3. Покрытие гаммы sRGB составляет 125%.
рекламаИнтерфейсы монитора включают два разъёма HDMI 2.0b, по одному DisplayPort 1.2a и USB Type-C. Последний также обзавёлся поддержкой режима DisplayPort, т.е. может быть использовать в качестве видеовхода. Кроме того, новинка получила пару портов USB Type-A (USB 2.0) и разъём для подключения проводной гарнитуры.
рекламаMSI Optix MAGG322CR уже появился на страницах Amazon.com. При этом пока что ни стоимость, ни дата старта продаж нового монитора тайваньского производственного гиганта не уточняются.
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