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В конце прошлого года компания Samsung представила вместе с моделями Galaxy A71 и Galaxy A51 более скромный телефон. Им стал Samsung Galaxy A01. Смартфон относится к начальному уровню. Сегодня, 7 февраля, он был официально анонсирован в России.

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Новинка имеет размеры 146,2 х 70,9 х 8,3 мм и весит 149 г. Корпус сделан из пластика. Спереди установлена матрица TFT диагональю 5,7 дюйма с разрешением HD+ и соотношением сторон 19 к 9. Плотность точек составляет примерно 300 точек/дюйм. Несмотря на широкие рамки вокруг экрана, вверху лицевой стороны нашлось место для каплевидного выреза. Сзади располагаются два модуля камеры со вспышкой и решётка внешнего динамика. Также в смартфоне есть разъём для наушников и порт micro-USB. Сканер отпечатков пальцев отсутствует.

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Samsung Galaxy A01 построен на мобильном процессоре Snapdragon 439, изготовленном по нормам 12-нанометровой технологии. Чипсет имеет восемь ядер с частотой от 1,45 ГГц до 1,95 ГГц, графический ускоритель Adreno 505 и работает в связке с 2 Б оперативной памяти. Для расширения встроенного хранилища есть отдельный слот под microSD, а объём накопителя eMMC 5.1 составляет 16 ГБ.

Основная камера представлена сенсорами на 13 Мп и 2 Мп. Разрешение фронталки составляет 5 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 3000 мАч. Также стоит отметить Bluetooth 4.2, Wi-Fi (2,4 ГГц), навигационный модуль GPS, радиоприёмник и операционную систему Android 10 и пакетом фирменного программного обеспечения One UI 2. Отметим, что сегодня был анонсирован смартфон vivo Y91C 2020, который стоит столько же, сколько и герой заметки, но работает при этом на базе ОС 2017 года.

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С ценником 7990 рублей Samsung Galaxy A01 стал самым дешёвым телефоном южнокорейской компании на российском рынке. До этого таковым оставался Samsung Galaxy A10, стоимость которого составляет 8990 рублей. Новинка доступна в синей, чёрной и красной расцветках корпуса. Для сравнения на Amazon.de цена устройства составляет примерно 145 евро (~10 000 рублей), а на Amazon.co.uk – 125 фунтов стерлингов (~10 500 рублей).

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