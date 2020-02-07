Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания vivo сегодня, 7 февраля, анонсировала недорогой смартфон. Он называется vivo Y91C 2020. Это первый аппарат производителя из Поднебесной в 2020 году. Новинка пополнила бюджетный ценовой сегмент.

реклама

Ничего особенного в смартфоне нет. Он получил пластиковый корпус с портом micro-USB и разъёмом под наушники. Спереди установлен экран IPS диагональю 6,22 дюйма с разрешением HD+. В каплеобразном островке обосновалась фронтальная камера с сенсором на 5 Мп. Она поддерживает технологию распознавания лиц, которая является единственным продвинутым способом блокировки ввиду отсутствия дактилоскопического сканера. Сзади в vivo Y91C 2020 установлена одинарная основная камера в паре со светодиодной вспышкой. Она построена на базе 13-мегапиксельного сенсора и может похвастаться поддержкой ИИ.

реклама

Программной основой служит операционная система Android 8.1 Oreo с фирменными надстройками Funtouch OS 4.5. Отметим, что на данный момент актуальной версией «зелёного робота» является Android 10, а проприетарного программного обеспечения – Funtouch OS 9.2.

Аппаратное обеспечение в vivo Y91C 2020 тоже не самое свежее. Смартфон получил мобильный процессор Helio P22 в паре с 3 ГБ оперативной памяти. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4030 мАч. Вместимость встроенного накопителя составила 32 ГБ. Прочие параметры включают FM-радио, Wi-Fi, GPS и Bluetooth 5.0.

реклама

Новинка доступна в двух цветовых решениях: Fusion Black и Ocean Blue. Стоимость смартфона составила примерно 115 долларов.