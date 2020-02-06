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Китайская компания Huawei анонсировала новый смартфон, который должен будет стать представителем бюджетного уровня. Но пока что стоимость новинки не уточняется. Модель называется Huawei Y7p.

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Смартфон имеет пластиковый корпус, габариты которого равны 159,8 х 76,1 х 8,1 мм. Весит телефон 176 г. На лицевой панели установлен экран диагональю 6,39 дюйма с разрешением HD+. По словам производителя, дисплей занимает чуть более 90% фронтальной части смартфона. В левом верхнем углу экрана есть отверстие для 8-мегапиксельной фронтальной камеры со светосилой f/2.

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Сзади в Huawei Y7p установлены три модуля основной камеры, вспышка и сканер для считывания отпечатков пальцев. Снимать видео и делать снимки можно на главный модуль или на широкоугольный, разрешение которых составляет 48 Мп (f/1,8) и 8 Мп (f/2,4) соответственно. За размытие фона отвечает 2-мегапиксельная матрица.

Сердцем смартфона стал мобильный процессор Kirin 710F, выполненный по 12-нанометровой технологии. В пару к однокристальной системе предусмотрено 4 ГБ оперативной памяти, а подсистема хранения данных представлена накопителем на 64 Мп. Слот для карты microSD тоже предусмотрен.

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Программной основой Huawei Y7p выступила операционная система Android Pie, на базе которой построено ПО EMUI 9.1. За питание в смартфоне отвечает аккумуляторная батарея на 4000 мАч. Поддержка быстрой зарядки отсутствует. Из прочего стоит отметить поддержку работы с двумя SIM-картами в сетях 4G, адаптеры Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth, порт micro-USB, модуль GPS и разъём для подключения проводных наушников.

В продажу смартфон поступит в двух цветах: Midnight Black и Aurora Blue. Модель представили в Таиланде, а в других странах она может появиться как Huawei P40 Lite E.