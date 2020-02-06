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Китайская компания Realme представила уже свой третий смартфон в 2020 году. После бюджетника Realme 5i и более продвинутой модели Realme X50 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения производитель из Поднебесной выпустил аппарат начального уровня, который получил имя Realme C3.

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Главной фишкой новинки является мобильный процессор Helio G70. Эту однокристальную систему тайваньская компания MediaTek представила около месяца назад. Она изготовлена по нормам 12-нанометровой технологии и включает ядра ARM с частотой до 2 ГГц. За графику отвечает GPU Mali-G52 2EEMC2, который трудится на частоте 820 МГц.

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Мобильный процессор дополнен 3/4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Вместимость встроенного хранилища eMMC 5.1 может в зависимости от комплектации составлять 32 ГБ или 64 ГБ. Также предусмотрен выделенный слот под microSD. Одной из фишек Realme C3 является аккумуляторная батарея, ёмкость которой составляет 5000 мАч. Смартфон заряжается и синхронизируется с персональными компьютерами посредством кабеля с интерфейсом micro-USB.

Программной основной выступает ОС Android 10. Поверх неё установлена новая версия фирменного программного обеспечения – Realme UI. По словам производителя, проприетарная прошивка отличается высоким уровнем защиты персональных данных.

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Корпус Realme C3 изготовлен из пластика. На лицевой панели смартфона установлен экран IPS диагональю 6,5 дюйма, разрешение которого составило 720p по узкой стороне. Соотношение сторон – 20 к 9, а площадь полезного пространства – 89,8%. В каплевидном вырезе обосновалась 5-мегапиксельная камера для селфи с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. ИИ есть и в основной камере. Она представлена двумя модулями. Разрешение главного – 12 Мп (f/1,8), а вспомогательного – 2 Мп (f/2,4). Последний отвечает за размытие фона. Смартфон может записывать видео в FHD с частотой 30 к/сек. Также заявлена замедленная съёмка при 120 к/сек.

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Новинка поддерживает технологию распознавания лиц и обратную зарядку проводным путём. Также следует отдельно выделить адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, навигационный модуль GPS, разъём для наушников, поддержку 4G и отсутствие сканера отпечатков пальцев. Чип NFC в смартфоне не предусмотрен.

Стоимость Realme C3 в модификации с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти составила примерно 90 евро. Версия с 4 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем удвоенного объёма оценена в 100 евро. Смартфон поступит в продажу 14 февраля текущего года в цветах Blazing Red и Frozen Blue.