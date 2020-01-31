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Компания Xiaomi уже полтора года не представляла новых планшетных компьютеров. Последняя модель была анонсирована ещё летом 2018 года и до сих пор не получила обновление программного обеспечения. Были слухи, что производитель из Поднебесной не видит перспектив в рынке планшетов на базе операционной системы Android. Однако, сейчас появилась новая информация по этому поводу, согласно которой китайская компания может вернуться в этот сегмент с новой моделью. Она будет называться Xiaomi Mi Tab 5.

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Согласно опубликованным рендерам, грядущая новинка будет иметь большой дисплей с тонкими рамками, останется без фронталки и получит сдвоенную основную камеру, которая расположится в левом верхнем углу тыльной панели планшета. Информации о технических характеристиках Xiaomi Mi Tab 5 пока что нет.

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Последними планшетами компании из Поднебесной стали Xiaomi Pad 4 и Mi Pad 4 Plus. Стандартную модель оценили в 160 евро, и она получила мобильный процессор Snapdragon 660, который летом 2018 года ещё был сравнительно актуальным. Однокристальная система дополняется 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ энергонезависимой соответственно. Разрешение основной камеры – 13 Мп, а фронтальной – 5 Мп.

Модель имеет аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, стереодинамики, порт USB-C и Full HD+ экран с соотношением сторон 8 к 5, диагональ которого составляет 8 дюймов. Версия Plus от стандартного издания отличается батареей на 8620 мАч, 10,1-дюймовым дисплеем и наличием модификации с 4 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем на 128 ГБ.