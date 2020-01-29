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Компания Xiaomi несколько дней назад ушла на каникулы и отдыхает от суеты, лишь время от времени делая маловажные анонсы на собственной платформе коллективного финансирования Youpin. Если коронавирус не внесёт никаких изменений в планы производителя из Поднебесной, то уже через несколько дней мы увидим смартфоны флагманского уровня нового поколения. Они должны быть анонсированы 10 февраля, т.е. за день до представления семейства Samsung Galaxy S20 и сгибаемого телефона Galaxy Z Flip.

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На просторах всемирной паутины появился любопытный скриншот, сделанный на инженерный образец Xiaomi Mi 10 Pro 5G, смартфона, который станет одной из ближайших новинок компании из Китая. Снимок демонстрирует практически все основные технические характеристики будущего флагмана.

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Как вы можете видеть ниже, Mi 10 Pro будет работать под управлением однокристальной системы Snapdragon 865. Но это было понятно даже не два месяца назад, когда информацию о процессоре Xiaomi официально подтвердила, а ещё в начале прошлого года. Чипсет включает восьмиядерный CPU с частотой от 1,84 ГГц до 2,84 ГГц и графику Adreno 650.

Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 5250 мАч, как у анонсированного в конце осени Xiaomi Mi Note 10, который первым на рынке получил 108-мегапиксельный сенсор. Это же датчик изображения мы увидим и в Mi 10 Pro 5G. Вместе с ним в состав основной камеры войдёт модули разрешением 12 Мп, 16 Мп и 5 Мп.

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Объём постоянной памяти составит 512 ГБ, а оперативной – 16 ГБ, что станет рекордом рынка. Правда, уникальным Xiaomi Mi 10 Pro будет оставаться только на один день, ведь уже 11 февраля выйдет Samsung Galaxy S20 Ultra, которому достанется столько же ОЗУ.

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В целом, все перечисленные параметры выглядит правдоподобно и ожидаемо. Вопрос вызывает лишь один момент. Согласно изображению, в Mi 10 Pro будет установлен 6,4-дюймовый экран со странным разрешением – 2080 х 1080 точек. Оно соответствует соотношению сторон 17,3 к 9. Возможно, это связано с особенностью инженерного образца смартфона. Как будет на самом деле, узнаем уже через считанные дни. В завершение добавим лишь то, что смещение часов в строке состояния в правую сторону может говорить о расположении фронтальной камеры в левом верхнем углу дисплея. Хотя на всех рендерах сдвоенную фронталку изображают справа.