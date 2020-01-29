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В конце прошлого года на просторах Рунета появилась масса обзоров смартфона не самой известной компании из Вьетнама. Речь идёт о модели Vsmart Live, которая в декабре появилась на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 14 990 рублей.



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За эти деньги смартфон предлагает покупателям 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, 11-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 675 с графикой Adreno 612 и 64 ГБ встроенной памяти при 4/6 ГБ ОЗУ. Ёмкость аккумулятора в устройстве составляет 4000 мАч. Vsmart Live комплектуется тройной основной камерой. Она включает основной и широкоугольный модули с разрешением 48 Мп (f/1,7) и 8 Мп (f/2,2, 120 градусов) соответственно, а также сенсор на 5 Мп для анализа глубины. Смартфон протестировали специалисты DxOMark, и он получил неожиданно высокий балл.

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Если детальнее говорить об основной камере Vsmart Live, нужно отметить наличие сенсора оптического формата 1/2,25 дюйма и фазовой автофокусировки в основном модуле, матрицу типа 1/3,6 дюйма в широкоугольном модуле и поддержку записи видео в 4K UHD с частотой кадров 30 к-сек.

В тесте фотовозможностей французские специалисты отмечают детализацию при съёмке с ярким освещением, точную автофокусировку, портретный режим и баланс белого. При этом экспозиция настраивается автоматически не всегда правильно. При зумировании наблюдаются артефакты. Кроме того, к недостаткам относят шумность на снимках с широкоугольной камеры и ограниченный динамический диапазон вне зависимости от условий освещения.

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Фотовозможности Vsmart Live оценили в 92 балла. Это сравнительно высокий показатель, ведь многие более дорогие смартфоны получили меньше. Для сравнения, результат Google Pixel первого поколения, Apple iPhone 7 Plus и LG V30 составил 90 «попугаев»; по 87 баллов присудили LG G7 ThinQ и Xiaomi Redmi Note 8 Pro, а ещё на 1 пункт больше получил Samsung Galaxy A50.

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С записью видео в Vsmart Live не всё так радужно. Специалисты DxOMark отмечают с положительной стороны быструю работу автофокусировки, баланс белого и контроль шумов при съёмке в плохом освещении. Минусы – нестабильная работа стабилизации, низкая детализация и резкая смена параметров экспозиции.

Видеовозможности оценили в 78 баллов. По этому показателю герой заметки сравнялся с Xiaomi Redmi Note 8 Pro и обошёл модель LG V30, которой присудили 73 пункта. Общий балл вьетнамского смартфона составил 87. Модель расположилась в шестом десятке сводного рейтинга DxOMark. Vsmart Live сравнялся с Motorola One Zoom, 1 балл уступил моделям Samsung Galaxy A9 и Apple iPhone 7 Plus, а также смог обойти Redmi Note 8 Pro (84), LG V30 (84), Black Shark 2 (84), Samsung Galaxy A50 (85), Nokia 9 PureView (85) и LG G7 ThinQ (85).