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Южнокорейская компания Samsung в прошлом году представила два сгибаемых смартфона. На 2020 год она запланирована сразу три премьеры моделей, исполненных в экспериментальном форм-факторе. Помимо того, что Galaxy Fold и W20 получат преемников, производитель также намерен представить новый аппарат, который будет называться Samsung Galaxy Z Flip. Его покажут уже через две недели на презентации Galaxy Unpacked. В Сети были опубликованы официальные изображения грядущей новинки, а также почти полный список её технических характеристик.

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Были слухи, что Samsung Galaxy Z Flip будет складываться в двух местах. Как оказалось, смартфон окажется простой раскладушкой в стиле моделей Samsung W20 и Motorola RAZR 2019. При этом полноценный дисплей в устройстве будет только один. Его диагональ составит 6,7 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне. Соотношение сторон матрицы – 22 к 9. Вторая матрица будет иметь диагональ 1,06 дюйма, разрешение 300 х 116 пикселей и применяться для вывода уведомлений.

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Как и в случае с Galaxy Fold, модель Galaxy Z Flip обзаведётся сканером отпечатков пальцев на боковом торце. Тыльная сторона будет изготовлена из стекла Gorilla Glass 6, а установленная по периметру рамка – из металла. Также стоит отметить наличие стереодинамиков от AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos, сдвоенную основную камеру, одинарную фронталку и порт USB-C. Габаритные размеры грядущей новинки составят 167,9 х 73,6 х 6,9 мм в раскрытом состоянии и 87,4 х 73,6 х 17,3 мм в сложенном. Весить смартфон будет 183 грамма.

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Samsung Galaxy Z Flip будет комплектоваться основным модулем на 12 Мп с углом обзора 78 градусов и светосилой f/1,8, а также «шириком» на 12 Мп с диафрагмой f/2,2 и углом захвата 123 градуса. Из особенностей камеры отмечают поддержку записи видео в 4K UHD с частотой кадров 60 к/сек и HDR10+. Селфи-камера в смартфоне будет такой же, как в Samsung Galaxy S10, но без поддержки 4K@60fps.

Сердцем флагмана выступит не новый чип Snapdragon 865, а прошлогодняя флагманская однокристальная система Snapdragon 855 Plus. Она изготовлена по 7-нанометровому технологическому процессу, имеет восемь ядер с частотой от 1,84 ГГц до 2,96 ГГц и графический чип Adreno 640 GPU. Работать SoC будет в связке с 8 ГБ оперативной памяти, а под хранение данных пользователи получат накопитель UFS 3.0 на 256 ГБ. Подсистема питания в смартфоне будет представлена аккумулятором на 3300 мАч с поддержкой 15-ваттной проводной зарядки и 9-ваттной беспроводной. Из остального стоит выделить Bluetooth 5.0, NFC, поддержку стандарта Wi-Fi 6 и операционную систему Android 10 с надстройками One UI 2.

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Samsung Galaxy Z Flip будет представлен 11 февраля и поступит в продажу в Европе по цене 1500 евро (103 000 рублей). Предполагается, что стоимость сгибаемого смартфона в России составит примерно 120 000 рублей.