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Компания Xiaomi в 2019 году одной из первых принесла 48-мегапиксельные датчики изображения в среднебюджетный ценовой сегмент с выпуском модели Redmi Note 7, которая стала бестселлером. Этот же производитель анонсировал первый в мире смартфон с 64-мегапиксельной камерой. Им стал Xiaomi Redmi Note 8 Pro. В устройстве дебютировал 12-нанометровый мобильный процессора Helio G90T, а премьера состоялась в конце лета 2019 года. Спустя пять месяцев, смартфон протестировали специалисты DxOMark.

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Redmi Note 8 Pro комплектуется четырёхмодульной основной камерой. В главном установлен сенсор на 64 Мп от Samsung. Оптический формат – 1/1,7 дюйма, а размер пикселя равен 0,8 мкм. Так же, как и датчик изображения на 48 Мп, он поддерживает фильтр Quad Bayer, и на выходе получаются 16-мегапиксельные фотографии. Светосила оптики составила f/1,9, а эквивалент фокусного расстояния – 26 мм. В универсальном модуле есть только фазовая автофокусировка, а оптическая стабилизация отсутствует, в чём нет ничего необычного, учитывая цену смартфона.

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В камере Redmi Note 8 Pro установлена пара 2-мегапиксельных датчиков изображения. Оба имеют пиксели размером 1,75 мкм и оптический формат 1/5 дюйма. Светосила – f/2,4. Один из модулей применяется для макросъёмки, а второй нужен для размытия фона, хотя всё это можно сделать из без них. В частности, размывать фон могут программные алгоритмы, а фотографировать мелкие объекты – широкоугольный модуль. В его основу положена 8-мегапиксельная матрица типа ¼ дюйма. Размер пикселя – 1,12 мкм. ЭФВ – 13 мм. Диафрагма объектива составила f/2,2. Смартфон может записывать видео в 4K UHD, но только при 30 к/сек. Съёмка в 60 к/сек доступна в разрешении Full HD.

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За фотовозможности смартфон получил 87 баллов. Выше всего оценили экспозицию (82), цветопередачу (75) и автофокусировку (76). При этом к плюсам относят ещё и портретный режим. Недостатки при фотосъёмке – не самая высокая детализация и ограниченный динамический диапазон.

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Видеозможности оценены в 78 «попугаев». Здесь лучше всего себя проявила оптическая стабилизация изображения, которой присудили 90 пунктов. Помимо неё к плюсам относят цветопередачу в помещении и настройку экспозиции при ярком свете и в помещении. Недостатки – ограниченный динамический диапазон, шумы при съёмке во всех условиях освещения и уход баланса белого в оранжевые тона.

Всего Xiaomi Redmi Note 8 Pro присудили 84 балла. На 1 пункт больше набрали LG G7 ThinQ, Nokia 7.2, Nokia 9 PureView и Samsung Galaxy A50. Что касается последней модели, даже её владельцы отмечают, что она уступает смартфону Xiaomi по части возможностей камеры. Но в рейтинге DxOMark смартфон производителя из Южной Кореи расположился несколькими строчками выше героя заметки.