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Xiaomi устраивает масштабную распродажу в России со скидками до 50%

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Китайская компания Xiaomi объявила о распродаже, которая стартует сегодня, 27 января, и продлится до конца недели. До 2 февраля у покупателей есть возможность приобрести смартфоны разных ценовых категорий со скидкой до 50%.

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Уже сегодня с 17:00 до 19:59 по Московскому времени всем желающим предоставлен шанс купить смартфон Xiaomi Mi 9 Lite модификации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной по цене 21 990 рублей. Стоимость в обычные дни составляет 24 990 рублей.

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Смартфон представили в конце третьего квартала прошлого года. Он имеет стеклянный корпус с алюминиевой рамкой. Дисплей OLED формата Full HD+ располагает каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 32 Мп. Под экраном установлен дактилоскопический сенсор, отвечающий за снятие отпечатков пальцев.

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Основная камера в Xiaomi Mi 9 Lite представлена модулями на 48 Мп, 2 Мп и 8 Мп. Последний имеет широкоугольную оптику. Вопросами питания занимается АКБ ёмкостью 4030 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Модель также может похвастаться гнездом для наушников и NFC. Вычислительным центром смартфона является 10-нанометровый чип Snapdragon 710 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 616.

28 января можно купить выгодно ещё два смартфона. Флагманская модель образца 2018 года Xiaomi Mi 8 будет доступна по цене 16 990 рублей (скидка – 13 000 рублей) с 10:00 до 12:59 по МСК. С 17:00 по 19:59 пользователям будет предложена версия Lite того же года. Её стоимость составит 11 990 рублей (скидка – 10 000 рублей).

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Флагман Mi 8 комплектуется процессором Snapdragon 845 в паре с 6 ГБ ОЗУ. Подсистема хранения данных представлена накопителем UFS 2.1 объёмом 64 ГБ. Слот для карты памяти отсутствует. Ёмкость встроенной батареи в смартфоне составляет 3400 мАч.

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Флагман образца 2018 года выделяется дизайном в стиле iPhone X. Спереди установлен OLED-дисплей разрешением FHD+ с широким вырезом для динамиков, сенсоров и фронтальной камеры на 20 Мп. Диагональ экрана составила 6,21”. Сзади располагаются дактилоскопический датчик и два модуля – основной и телефото. Разрешение каждого составляет 12 Мп. В Xiaomi Mi 8 есть NFC, а разъём для наушников отсутствует.

Версия Lite сохранила стеклянный корпус с алюминиевой рамкой, сдвоенную камеру и дисплей с вырезом. При этом размер экрана по диагонали выросла до 6,26”, основная камера получила модули на 12 Мп и 5 Мп, а вырез стал более компактным.

В основу дисплея легла IPS-матрица формата FHD+. Камера для селфи построена на базе 24-мегапиксельного сенсора. Сердцем смартфона выступает чипсет Snapdragon 660, выполненный по 14-нм техпроцессу.

В Xiaomi Mi 8 Lite установлено 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ энергонезависимой. Ёмкость встроенной комплектной батареи составляет 3350 мАч. NFC в смартфоне нет, как и стандартного аудиовыхода.

29 января компания предложит пользователям комбинацию из двух флагманских решений позапрошлого года. Утром – Xiaomi Mi MIX 2S, а вечером – Xiaomi Mi 8. Стоимость составит 20 990 рублей и 16 990 рублей соответственно.

Модель Mi MIX 2S стала первым смартфоном компании на базе чипа Snapdragon 845. Однокристальная система работает в связке с 6 ГБ ОЗУ. Объём ПЗУ составляет 64 ГБ. Флагман также оказался первым девайсом в керамическом корпусе с поддержкой беспроводной зарядки. Аккумулятор в смартфоне характеризуется ёмкостью 3400 мАч.

Xiaomi Mi MIX 2S имеет ту же основную камеру, что и модель Mi 8, а вот фронтальная намного скромнее. Её разрешение составляет 5 Мп. Выделяется смартфон тем, что селфи-камера расположена в отступе внизу лицевой стороны. Дисплей устройства построен на FHD+ панели LCD диагональю 5,99”.

Отметим, что пару Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S также можно будет приобрести 31 января. А 30 января Mi MIX 2S будет предлагаться по цене 21 990 рублей в модификации с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти. Купить флагман можно будет с 17:00 до 19:59 по МСК.

Утром 30 января можно будет заказать Xiaomi Mi A3. Это модель на базе голой версии операционной системы Android. Смартфон имеет 4 ГБ оперативки и встроенное хранилище на 64 ГБ. Акционная цена устройства составит 12 990 рублей.

В Mi A3 установлен чип Snapdragon 665, питание которому обеспечивает аккумулятор на 4030 мАч. Камеры в смартфоне такие же, как в модели Mi A3, в чём нет ничего удивительного, т.к. в Китае эти телефоны выпускают в рамках одного семейства.

В Xiaomi Mi A3 установлен экран Super AMOLED с интегрированным сканером для снятия отпечатков. Диагональ составляет 6,09”, а разрешение – 720 точек по вертикали. Также можно выделить Mini-Jack, ИК-порт и USB-C. 

В феврале компания будет продавать по скидке три смартфона и спортивный браслет Mi Band 3. Носимый гаджет можно будет купить 1 февраля по цене 1990 рублей.

Компанию ему составит скромная модель Redmi 6A в модификации 2/16 ГБ. Она будет оценена в 5790 рублей и получила HD+ экран размером 5,45”, АКБ на 3000 мАч, чип Helio A22. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная – 5 Мп.

Наконец, 2 февраля вечером у всех желающих будет ещё одна возможность приобрести флагман Xiaomi Mi 8, а с утра на разогреве выступит очередной бюджетник – Redmi 7. Его цена составит 9990 рублей.

Смартфон несёт на борту чипсет Snapdragon 632 в паре с 3 ГБ ОЗУ. Постоянной памяти предусмотрено 32 ГБ. Также в Redmi 7 есть основная камера разрешением 12 Мп + 2 Мп, фронталка на 8 Мп и HD+ экран диагональю 6,26”. Ёмкость АКБ составляет 4000 мАч.

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