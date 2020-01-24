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Вчера, 23 января, компания Honor привезла в Россию ноутбуки MagicBook на процессорах AMD Ryzen 3000 (Matisse). Сегодня то же самое сделал китайской производитель Huawei. Он тоже анонсировал две модели, правда, обе комплектуются гибридным процессором Ryzen 5 3500U с графикой Radeon Vega 8. Новинки называются Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15.

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Начнём с первой модели. Она заключена в алюминиевый корпус с габаритными размерами 214,8 х 322,5 х 15,9 мм. Масса составляет 1,38 кг. Лэптоп комплектуется 14-дюймовым IPS дисплеем формата Full HD с соотношением сторон 16 к 9. Экран занимает 84% внутренней стороны крышки. Уровень контрастности составляет 800:1, максимальная яркость – 250 нит, а угол обзора – 178 градусов.

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Гибридный процессор Ryzen 5 3500U дополнен 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4. Вместимость твердотельного накопителя PCIe SSD составила 512 ГБ. Питание обеспечивает батарея ёмкостью 56 Вт*ч. В комплект поставки входит 65-ваттный адаптер питания. Время автономной работы составляет около 10 часов. Ноутбук получил адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц.

Одной из особенностей новинки является функция Multiscreen Collaboration. Она позволяет подключать смартфон к мобильному ПК для работы на одном дисплее. Для активации функции предусмотрена специальная NFC метка. Соединение между устройствами выполняется через Wi-Fi и Bluetooth. Эту технологию поддерживают смартфоны, которые работают под управлением фирменного программного обеспечения EMUI 10.

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Новинка имеет сканер отпечатков пальцев, интегрированный в клавишу питания, датчик Холла, два динамика и 1-мегапиксельную веб-камеру. Список интерфейсов включает разъём для наушников, HDMI, USB-C, USB-A 3.0 и два USB-A 2.0.

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Huawei MateBook D 15 имеет практически всё то же самое, что и более компактная версия, но несколько отличий всё же есть. Во-первых, ёмкость аккумулятора снижена до 42 Вт*ч. Во-вторых, диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма. В-третьих, вместимость SSD-накопителя равна 256 ГБ. Лэптоп весит 1,53 кг и имеет размеры 357,8 х 229,9 х 16,9 мм.

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Оформить предварительный заказ на обе новинки можно будет начиная с 7 февраля текущего года. Продажи стартуют 14 февраля. Стоимость Huawei MateBook D 14 составила 47 990 рублей. MateBook D 15 оценили в 44 990 рублей.

При этом получить ноутбуки можно почти бесплатно – за 1 рубль. Компания проводит акцию, победители которой смогут выиграть Huawei MateBook D 14/15. Для этого нужно подписаться на акцию, которая называется «Испытайте удачу с Huawei». В случае выигрыша необходимо будет связаться с компанией в течение трёх дней с момента объявления победителей, получить купон на предварительный заказ и оформить заявку, заплатив 1 рубль.

Для тех, кто не войдёт в число счастливчиков, тоже будет предусмотрен подарок – планшетный компьютер MediaPad T510 при оформлении предзаказа на Huawei MateBook D 14/15. С деталями конкурса можно ознакомиться по этой ссылке.