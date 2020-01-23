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Honor представила в России MagicBook 14 и MagicBook Pro на процессорах Ryzen 5 (Matisse)

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Несмотря на то, что в Китае во всю идёт подготовка к Новому году, российское подразделение компании Honor не отдыхает. Сегодня, 23 января, в Москве были анонсированы ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro. 

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14-дюймовая модель исполнена в металлическом корпусе и отличается тонкими рамками с трёх сторон от дисплея. Сам же экран построен на базе матрицы IPS формата Full HD с соотношением сторон 16 к 9 и занимает примерно 90% внутренней стороны крышки. Лэптоп имеет толщину 15,95 мм и весит приблизительно 1,38 кг. Габаритные размеры составляют 15,95 х 322,4 х 214,8 мм.

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Honor MagicBook 14 построен на базе гибридного процессора Ryzen 5 3500U с графикой Radeon Vega 8. Платформа дополняется 8 ГБ оперативной памяти, тогда как вместимость SSD-накопителя составила 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от комплектации. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 56 Вт*ч. По словам производителя, в режиме воспроизведения видео время автономной работы составляет 12 часов.

Новинка обзавелась датчиком Холла и сканером отпечатков пальцев. Беспроводные интерфейсы включают Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой работы в частотном диапазоне 5 ГГц. Из разъёмов стоит выделить стандартный выход под наушники, а также по одному порту HDMI, USB-C, USB 2.0 и USB 3.0

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Honor MagicBook Pro комплектуется 16,1-дюймовым дисплеем на базе панели LCD разрешением 1920 х 1080 пикселей. Корпус также сделан из алюминия, а экран имеет тонкие рамки. Габариты лэптопа составили 16.9 х 369 х 234 мм при массе 1,7 кг.

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Вторая новинка получила более производительный процессор Ryzen 5 3550H. Графическая подсистема представлена интегрированным GPU Radeon Vega 8. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ, тогда как оперативной памяти под капотом установлено 8 ГБ. Как и младшая модель, версия Pro получила аккумулятор ёмкостью 56 Вт*ч, сканер отпечатков пальцев, датчик Холла и почти все те же интерфейсы. Только портов USB Type-A 3.0 предусмотрено сразу три.

Оба ноутбука оснащены 1-мегапиксельной фронтальной камерой и работают под управлением операционной системы Windows 10 Home. Старт приёма предварительных заказов запланирован на завтра, 24 января. Отметим, что все, кто оформит заявку до 31 января, смогут вернуть лэптопы в магазин без объяснения причин в течение 30 дней.

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Рекомендованная цена Honor MagicBook Pro составила 59 990 рублей. Honor MagicBook 14 стоит 44 990 рублей и 49 990 рублей в модификации с накопителем объёмом 256 ГБ и 512 ГБ соответственно. Старт продаж в России запланирован на 31 января.

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