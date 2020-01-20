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В этом полугодии компания Intel должна начать продавать мобильные и настольные CPU поколения Comet Lake. Отметим, что речь идёт о решениях серии Comate Lake-H, поскольку процессоры Comet Lake-U доступны для покупки ещё с конца прошлого года. Бумажный анонс новинок пришёлся на выставку потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020, которая 11 января завершилась в Лас-Вегасе.

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Настольные решения должны появиться на рынке в середине весны, тогда как старт продаж CPU для мобильных персональных компьютеров запланирован уже на конец зимы. Сегодня в базе данных программного обеспечения Geekbench были протестированы процессоры Intel Core i7-10750H и Core i9-10980HK.

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Первый CPU показался в Geekbench 5 . Согласно данным бенчмарка, это шестиядерное решение с поддержкой многопоточности. Процессор сменит на рынке модель Core i7-9750H, которая трудится на частоте 2,6-4,5 ГГц. Базовая частота нового CPU также составит 2,6 ГГц, в то время как максимальный порог пока что не уточняется. Тест на производительность для процессора завершился 1258 баллами в однопоточном режиме и 6065 баллами в многопоточном.

Что касается Intel Core i9-10980HK, эта платформа была замечена в бенчмарке Geekbench 4. В режиме Single Core программное обеспечение присудило чипу 5458 пунктов, а в Multi Core результат составит 31 661 пункт.

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Intel Core i9-10980HK – восьмиядерный процессор, который также обзавёлся поддержкой многопоточности. Если сравнивать частоты с Intel Core i9-9980HK, то нужно отметить, что максимальная сохранится на отметке 5 ГГц, в то время как базовая увеличится почти на треть – с 2,4 ГГц до 3,1 ГГц.