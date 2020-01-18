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В конце прошлого года компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A51. Спустя месяц с момента официальной премьеры новинка южнокорейского производителя добралась до Российского рынка.

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Samsung Galaxy A51 имеет пластиковый задник. Рамка по периметру корпуса тоже изготовлена и пластика. Спереди установлено защитное стекло Gorilla Glass третьего поколения. Габаритные размеры смартфона составляют 158,5 х 73,6 х 7,9 мм. Весит модель 172 грамма. Дисплей Infinity-O формата Full HD+ имеет диагональ 6,5 дюйма. Под ним установлен сканер отпечатков пальцев. Сам экран построен на базе Super AMOLED матрицы.

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В отверстии по центру дисплея возле верхнего торца установлена фронтальная камера на базе 32-мегапиксельного датчика изображения оптического формата 1/2,8” с размером пикселя 0,8 мкм. Светосила оптики – f/2,2. Основная камера в Samsung Galaxy A51 построена на базе квартета модулей. Пара дополнительных сенсоров имеют разрешение 5 Мп. Оптический формат – 1/5”, размер пикселя – 1,12 мкм. Разрешение широкоугольного модуля составляет 12 Мп, а основного – 48 Мп. Последний построен на матрице оптического формата 1/2” с размером пикселя 0,8 мкм. Основная и фронтальная камеры в смартфоне поддерживают HDR и алгоритмы искусственного интеллекта, а видео могут записывать в максимальном разрешении 2160p и 1080p соответственно.

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Сердцем Samsung Galaxy A51 выступает мобильный процессор Exynos 9611, выполненный по 10-нанометровой технологии. Он построен на базе восьми ядер с пиковой частотой 2,3 ГГц. Графический ускоритель – Mali-G72 MP3. Подсистема питания в новом смартфоне представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч. Мощность быстрой зарядки весьма скромная – 15 Вт.

Новинка работает на базе операционной системы Android 10 с фирменным программным обеспечением One UI 2. В состав устройства вошли адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0, Wi-Fi с поддержкой работы в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Также имеются NFC, разъём для наушников и порт USB Type-C.

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В России Samsung Galaxy A51 будет продаваться в двух версиях. Модификация с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной уже есть в продаже. Её цена составляет 19 990 рублей. За 22 990 рублей можно будет купить смартфон с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, но он появится на рынке позже. Покупателем предлагаются на выбор три цветовых варианта: красный, чёрный и белый.