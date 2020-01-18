Samsung Galaxy A51 поступил в продажу в России
В конце прошлого года компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A51. Спустя месяц с момента официальной премьеры новинка южнокорейского производителя добралась до Российского рынка.
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Samsung Galaxy A51 имеет пластиковый задник. Рамка по периметру корпуса тоже изготовлена и пластика. Спереди установлено защитное стекло Gorilla Glass третьего поколения. Габаритные размеры смартфона составляют 158,5 х 73,6 х 7,9 мм. Весит модель 172 грамма. Дисплей Infinity-O формата Full HD+ имеет диагональ 6,5 дюйма. Под ним установлен сканер отпечатков пальцев. Сам экран построен на базе Super AMOLED матрицы.
рекламаВ отверстии по центру дисплея возле верхнего торца установлена фронтальная камера на базе 32-мегапиксельного датчика изображения оптического формата 1/2,8” с размером пикселя 0,8 мкм. Светосила оптики – f/2,2. Основная камера в Samsung Galaxy A51 построена на базе квартета модулей. Пара дополнительных сенсоров имеют разрешение 5 Мп. Оптический формат – 1/5”, размер пикселя – 1,12 мкм. Разрешение широкоугольного модуля составляет 12 Мп, а основного – 48 Мп. Последний построен на матрице оптического формата 1/2” с размером пикселя 0,8 мкм. Основная и фронтальная камеры в смартфоне поддерживают HDR и алгоритмы искусственного интеллекта, а видео могут записывать в максимальном разрешении 2160p и 1080p соответственно.
рекламаСердцем Samsung Galaxy A51 выступает мобильный процессор Exynos 9611, выполненный по 10-нанометровой технологии. Он построен на базе восьми ядер с пиковой частотой 2,3 ГГц. Графический ускоритель – Mali-G72 MP3. Подсистема питания в новом смартфоне представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч. Мощность быстрой зарядки весьма скромная – 15 Вт.
Новинка работает на базе операционной системы Android 10 с фирменным программным обеспечением One UI 2. В состав устройства вошли адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0, Wi-Fi с поддержкой работы в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Также имеются NFC, разъём для наушников и порт USB Type-C.
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В России Samsung Galaxy A51 будет продаваться в двух версиях. Модификация с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной уже есть в продаже. Её цена составляет 19 990 рублей. За 22 990 рублей можно будет купить смартфон с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, но он появится на рынке позже. Покупателем предлагаются на выбор три цветовых варианта: красный, чёрный и белый.
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