HP анонсировала ноутбуки ProBook x360 на процессоре AMD Ryzen 4000
На прошедшей выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 компания AMD анонсировала гибридные процессоры Ryzen серии Renoir. Многие производители лэптопов после этого, также в рамках CES 2020, рассказали о планах выпустить готовые решения на базе новых APU «красного» калифорнийского гиганта. Но вот компания HP решила немного отложить анонс своего такого лэптопа. Новинка была представлена только сейчас, а называется она HP ProBook x360 435 G7.
рекламаЛэптоп комплектуется 13,3-дюймовым экраном формата Full HD с разрешением 1080 х 1920 точек. Матрица выполнена по технологии IPS и характеризуется максимальной яркостью 1000 нит. Крышка ноутбука может откидываться на 360 градусов, превращая его в планшетный компьютер. Естественно, поддержка сенсорного управления реализована. Рамки вокруг дисплея не самые тонкие. В верхнем отступе находится веб-камера, а в нижнем – логотип бренда.
рекламаВне зависимости от комплектации оперативной памяти под капотом установлено 16 ГБ типа DDR4-3200. Подсистема хранения данных представлена твердотельным накопителем PCIe NVMe или M.2 SATA максимальной вместимостью 512 ГБ. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 45 Вт*ч. Сердцем HP ProBook x360 435 G7 в базовой модификации выступает четырёхъядерный гибридный процессор Ryzen 3 4300U с частотой от 2,7 ГГц до 3,7 ГГц. Также потребители могут получить шестиядерный Ryzen 5 4500U с частотой 2,3-4 ГГц или восьмиядерный Ryzen 7 4700U с частотой 2,4-4 ГГц. Отметим, что все три процессора остались без поддержки многопоточности.
рекламаГабаритные размеры трансформера составляют 309,88 х 223,52 х 17,78 мм. Весит новинка приблизительно 1,5 кг. Корпус ноутбука имеет защиту в соответствии с нормами военного стандарта MIL-STD-810G. В список разъёмов входят HDMI 1.4b, стандартный выход под наушники, два USB Type-A (USB 3.1 Gen 1) и USB Type-C. Беспроводные интерфейсы представлены адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.
рекламаСтоимость HP ProBook x360 435 G7 пока что не уточняется. Продажи ноутбуков начнутся в мае текущего года. Вне зависимости от аппаратной начинки пользователям будут доступны лэптопы на базе операционных систем Windows 10 Pro и Windows 10 Home.
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