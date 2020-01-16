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На прошедшей выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 компания AMD анонсировала гибридные процессоры Ryzen серии Renoir. Многие производители лэптопов после этого, также в рамках CES 2020, рассказали о планах выпустить готовые решения на базе новых APU «красного» калифорнийского гиганта. Но вот компания HP решила немного отложить анонс своего такого лэптопа. Новинка была представлена только сейчас, а называется она HP ProBook x360 435 G7.

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Лэптоп комплектуется 13,3-дюймовым экраном формата Full HD с разрешением 1080 х 1920 точек. Матрица выполнена по технологии IPS и характеризуется максимальной яркостью 1000 нит. Крышка ноутбука может откидываться на 360 градусов, превращая его в планшетный компьютер. Естественно, поддержка сенсорного управления реализована. Рамки вокруг дисплея не самые тонкие. В верхнем отступе находится веб-камера, а в нижнем – логотип бренда.

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Вне зависимости от комплектации оперативной памяти под капотом установлено 16 ГБ типа DDR4-3200. Подсистема хранения данных представлена твердотельным накопителем PCIe NVMe или M.2 SATA максимальной вместимостью 512 ГБ. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 45 Вт*ч. Сердцем HP ProBook x360 435 G7 в базовой модификации выступает четырёхъядерный гибридный процессор Ryzen 3 4300U с частотой от 2,7 ГГц до 3,7 ГГц. Также потребители могут получить шестиядерный Ryzen 5 4500U с частотой 2,3-4 ГГц или восьмиядерный Ryzen 7 4700U с частотой 2,4-4 ГГц. Отметим, что все три процессора остались без поддержки многопоточности.

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Габаритные размеры трансформера составляют 309,88 х 223,52 х 17,78 мм. Весит новинка приблизительно 1,5 кг. Корпус ноутбука имеет защиту в соответствии с нормами военного стандарта MIL-STD-810G. В список разъёмов входят HDMI 1.4b, стандартный выход под наушники, два USB Type-A (USB 3.1 Gen 1) и USB Type-C. Беспроводные интерфейсы представлены адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

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Стоимость HP ProBook x360 435 G7 пока что не уточняется. Продажи ноутбуков начнутся в мае текущего года. Вне зависимости от аппаратной начинки пользователям будут доступны лэптопы на базе операционных систем Windows 10 Pro и Windows 10 Home.