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Xiaomi Pocophone X2 может получить чип Snapdragon 845

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Китайская компания Xiaomi в августе 2018 года анонсировала смартфон Pocophone F1. Он стал на момент своего релиза самым дешёвым устройством на рынке с мобильным процессором Snapdragon 845, который на тот момент был флагманским. В 2019 году было много разговоров насчёт смартфона второго поколения. Причём сами представители китайской компании говорили, что устройство будет представлено, но затем опровергали собственные заявления. Новая волна разговоров о модели второго поколения пошла на днях, когда Xiaomi Pocophone X2 прошёл тест на производительность в программном обеспечении Geekbench 5.

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14 января текущего года модель на базе операционной системы Android 10 была замечена в бенчмарке. В тесте одного ядра смартфон смог набрать 547 баллов, а в тесте всех ядер – 1767 баллов. Это не самые высокие показатели для девайсов на базе современных процессоров компании Qualcomm. Например, Xiaomi Mi 9 набирает 677/2574 пункта в однопоточном/многопоточном режимах соответственно. Игровой смартфон ASUS ROG Phone II в тесте одного ядра демонстрирует ещё более высокий результат – 720 баллов. При этом устройство китайской компании оснащено чипом Snapdragon 855, а тайваньский флагман несёт на борту Snapdragon 855 Plus.

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Какой чипсет установлен в Xiaomi Pocophone X2 – не уточняется. В Geekbench в строке Motherboard указано “phoenixin”. Это породило слухи о том, что смартфону достанется однокристальная система Snapdragon 700 Series. Ведь очень похожие показатели демонстрирует модель Mi 9T на базе чипа Snapdragon 730.

Однако, уже стало известно, что возможная новинка китайской компании может получить 10-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 845, как и модель первого поколения. Именно эта SoC была распознана программным обеспечением Geekbench 5 во время ещё одного теста на производительность, в котором результат в Multi-Core составил 2324 балла, а в Single Core – 514 баллов.

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warmuza
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Пока ничего не продаю, это не моё фото, просто из сети. Жду RDNA 2 и амперу, а там выберу.
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