Qualcomm снизила стоимость SoC Snapdragon 765 на 30%
Американская компания Qualcomm – главный поставщик процессоров для смартфонов, которые трудятся на базе операционной системы Android. Чипсеты производителя сейчас можно встретить в умных телефонах как крупных ОЕМ-компаний, так и фирм второго эшелона. Конкурентов у SoC Snapdragon практически нет, поскольку Apple и Huawei используют собственные однокристальные системы исключительно в своих смартфонах (ситуация с Huawei может вскоре измениться), Exynos также нацелена по большей мере на устройства Samsung, а не самая лучшая репутация MediaTek бежит впереди тайваньского чипмейкера.
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Но несмотря на всё это, в 2019 году компания MediaTek смогла выпустить несколько любопытных мобильных процессоров. Если представители серии Helio P с основном доставались смартфонам vivo и OPPO, ориентированным в первую очередь на китайский рынок, то для модели Xiaomi Redmi Note 8 Pro приберегли 12-нанометровый чип Helio G90T, который является одним из самых мощных в среднем классе. Даже его наличие не помешало смартфону производителя из Китая разойтись в количестве нескольких миллионов единиц.
рекламаПомимо SoC Helio G90T компания MediaTek представила процессоры серии Dimensity 1000 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Они могут навязать конкуренцию чипам Snapdragon 700 Series в среднем ценовом сегменте. Вернее, могли бы. Как стало известно, Qualcomm решил снизить стоимость своего нового мобильного процессора. Американский чипмейкер в начале минувшего месяца представил чипсет Snapdragon 765. Его оценили в 60 долларов, но уже сейчас стоимость упала до отметки в 40 долларов. При этом MediaTek продаёт вендорам платформы Dimensity 1000 по цене 70 долларов за штуку при себестоимости около 50 долларов.
Го Минъюн, аналитик Tianfeng International, отмечает, что в феврале компании OPPO и vivo откажутся от SoC MediaTek в пользу системы-на-чипе Snapdragon 765. Суммарно только во втором месяце 2020 года два производителя, входящие в состав корпорации BBK Electronics, намерены заказать 25 млн SoC американского чипмейкера Qualcomm. Го Минъюн также подчёркивает, что доход MediaTek от реализации процессоров с поддержкой мобильных сетей пятого поколения ввиду действий Qualcomm может снизиться в 2020 году примерно на 35%.
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