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Информация о том, что когда-то Spotify станет официально доступен на территории Российской Федерации, появились ещё в 2014 году. Усилились они в 2019 году. Однако, до сих пор интернет-сервис потокового аудио в России недоступен. Но как стало известно, совсем скоро ситуация должна измениться, т.к. представителям Spotify удалось уладить все нюансы с Warner Music. Точная дата дебюта сервиса пока что остаётся неизвестной, но стоимость подписок уже была обнародована.

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Как выяснилось, платить за Spotify в России придётся столько же, сколько и за Apple Music. Компания также будет предлагать три вида подписок. Семейная обойдётся в 269 рублей/месяц, а индивидуальная – в 169 рублей/месяц. Кроме того, студентам будет предложена индивидуальная подписка за 75 рублей/месяц.

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Отметим, что речь идёт о тарифе Premium. Первые три месяца обслуживания окажутся бесплатными для клиентов Spotify. Отказаться от подписки можно в любое время. Кроме того, прослушивать музыку можно будет и бесплатно, не оформляя ни одной из Premium-подписок, но в таком случае треки будут прерываться рекламой.

Напомним, что Spotify представляет собой один из самых популярных в мире музыкальных сервисов. Несмотря на это, до конца 2018 года компания оставалась убыточной. Лишь по итогам 2018 года она смогла получить чистую прибыль в размере примерно 90 млн долларов.