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В феврале 2018 года китайская компания Xiaomi анонсировала модели Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro в Индии. Все идёт к тому, что в феврале уже этого года состоится премьера смартфонов девятого поколения. По крайней мере стандартной версии, которая попала в базу данных китайского регуляторного органа. Redmi Note 9 засветился на сайте Министерства промышленности и информационных технологий Поднебесной.

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На сайте ведомства числится два аппарата с кодовыми обозначениями M2003J15SC и M2003J15SE. Предполагается, что это две модификации одного гаджета. Redmi Note 9 будет работать в мобильных сетях четвёртого поколения, а поддержка 5G не предусмотрена.

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В основу смартфона ляжет мобильный процессор компании MediaTek, который был анонсирован вчера, 13 января. Новая однокристальная система тайваньского чипмейкера называется Helio G70. Она нацелена на смартфоны среднего уровня, коим и окажется грядущая новинка китайского бренда.

Helio G70 имеет восьмиядерный CPU на базе Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц. Графическая подсистема в новом мобильном процессоре представлена видеочипом Mali-G52 2EEMC2, который трудится на частоте 0,82 ГГц и поддерживает дисплеи формата FHD+ с максимальным разрешением 2520 точек по горизонтали. Кроме того, производитель отмечает поддержку технологии HyperEngine, которая отвечает за производительность в играх и оптимизацию энергопотребления.

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Новая система-на-кристалле поддерживает работу с одинарными камерами максимальным разрешением 48 Мп, технологию распознавания лиц, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Всё это мы увидим в смартфоне Redmi Note 9. Кроме того, грядущей новинке китайского бренда приписывают 64 ГБ встроенной памяти, 4 ГБ оперативки типа LPDDR4x, 6,6-дюймовый экран с круглым отверстием по центру под селфи-камеру и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

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Сертификация смартфона министерством промышленности и информационных технологий Китая указывает на скорый анонс. Однако, перед премьерой Redmi Note 9 должен получить ещё несколько обязательных сертификатов, в том числе от регуляторного органа TENAA, после чего станут известны все основные спецификации гаджета.