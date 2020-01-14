Redmi Note 9 замечен на сайте китайского регулятора
В феврале 2018 года китайская компания Xiaomi анонсировала модели Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro в Индии. Все идёт к тому, что в феврале уже этого года состоится премьера смартфонов девятого поколения. По крайней мере стандартной версии, которая попала в базу данных китайского регуляторного органа. Redmi Note 9 засветился на сайте Министерства промышленности и информационных технологий Поднебесной.
реклама
На сайте ведомства числится два аппарата с кодовыми обозначениями M2003J15SC и M2003J15SE. Предполагается, что это две модификации одного гаджета. Redmi Note 9 будет работать в мобильных сетях четвёртого поколения, а поддержка 5G не предусмотрена.
рекламаВ основу смартфона ляжет мобильный процессор компании MediaTek, который был анонсирован вчера, 13 января. Новая однокристальная система тайваньского чипмейкера называется Helio G70. Она нацелена на смартфоны среднего уровня, коим и окажется грядущая новинка китайского бренда.
Helio G70 имеет восьмиядерный CPU на базе Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц. Графическая подсистема в новом мобильном процессоре представлена видеочипом Mali-G52 2EEMC2, который трудится на частоте 0,82 ГГц и поддерживает дисплеи формата FHD+ с максимальным разрешением 2520 точек по горизонтали. Кроме того, производитель отмечает поддержку технологии HyperEngine, которая отвечает за производительность в играх и оптимизацию энергопотребления.
реклама
Новая система-на-кристалле поддерживает работу с одинарными камерами максимальным разрешением 48 Мп, технологию распознавания лиц, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Всё это мы увидим в смартфоне Redmi Note 9. Кроме того, грядущей новинке китайского бренда приписывают 64 ГБ встроенной памяти, 4 ГБ оперативки типа LPDDR4x, 6,6-дюймовый экран с круглым отверстием по центру под селфи-камеру и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.
рекламаСертификация смартфона министерством промышленности и информационных технологий Китая указывает на скорый анонс. Однако, перед премьерой Redmi Note 9 должен получить ещё несколько обязательных сертификатов, в том числе от регуляторного органа TENAA, после чего станут известны все основные спецификации гаджета.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила