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Американская компания Intel презентовала процессоры серии Core X поколения Cascade Lake, которые по параметрам практически не отличаются от предшественников, зато оказались на 50% дешевле их. Флагманом выступает 18-ядерная модель Core i9-10980XE. Однако, появилась информация, согласно которой гигант из Калифорнии может в будущем представить CPU на базе двадцати двух процессорных ядер.

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Модель пополнит семейство Core X последнего поколения и будет называться Intel Core i9-10990XE. Пиковая частота CPU может составить 5 ГГц, а параметр TDP – 380 Вт. Возможная новинка была замечена в программном обеспечении Cinebench R20, где её результат составил чуть более 14 000 “попугаев”. 48-ядерной модели Intel Xeon ещё не анонсированный процессор уступил примерно 2500 баллов. Отметим, что в районе 14 000 пунктов программное обеспечение присуждает 24-ядерной платформе Ryzen Threadripper 3960X американского гиганта AMD.

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В завершение добавим, что Intel Core i9-10990XE может быть интересен не только самим своим существованием, но и возможным использованием кристаллов Xtreme Core Count. Будущая новинка может оказаться первым подобным представителем серии Core X. Остальные платформы линейки построены на базе кристаллов Hight Core Count, что ограничивает количество ядер CPU до восемнадцати.