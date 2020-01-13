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На днях стало известно, что процессор Intel Core i3-10320 не смог превзойти CPU Core i7-7700K и AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке Ashes of the Singularity. А вот в программном обеспечении 3DMark новая платформа компании из Калифорнии смогла обогнать модель Core i7-7700.

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Intel Core i-10320 достался квартет процессорных ядер, которые трудятся на частоте 3,8 ГГц. Максимальная частота, по неподтверждённым данным, составит примерно 4,5 ГГц. Также стоит отметить поддержку многопоточности.

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Intel Core i-10320 достался квартет процессорных ядер, которые трудятся на частоте 3,7 ГГц. Максимальная частота составляет 4,3 ГГц. Также стоит отметить поддержку многопоточности. Что касается модели Intel Core i7-7700, она имеет схожие параметры, только ядра трудятся на более низких частотах (на 100 МГц).

В завершение добавим, что компания Intel может начать продавать настольные процессоры десятого поколения только в середине второго квартала текущего года. Правда, на это указывают исключительно слухи. В то же время сам процессорный гигант из Соединённых Штатах ничего не говорит насчёт точной даты релиза десктопных платформ нового поколения.