Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Huawei уже восемь месяцев не может использовать сервисы Google в смартфонах, оснащённых процессорами Kirin 990 и Kirin 810. Последняя однокристальная система ориентирована на модели среднебюджетного и среднего уровней, которых в ассортименте производителя есть немало. Но все они продаются в Китае. Для жителей Европы компания выпускает устройства на базе 12-нанометрового чипа Kirin 710. Очередной такой новинкой стала модель Huawei P30 Lite New Edition.

реклама

Во многом она является копией оригинального смартфона, который уже давно продаётся в Европе, в том числе и в России. Huawei P30 Lite New Edition также комплектуется 6,15-дюймовым дисплеем формата FHD+ разрешением 1080 х 2312 точек, построенным на базе IPS-матрицы с каплевидным вырезом. Плотность пикселей на дюйм составляет 415 ppi. Ёмкость встроенного аккумулятора – 3340 мАч, а мощность зарядки по проводу через USB-C равна 18 Вт.

реклама

Оригинальная модель предлагается в двух модификациях. В России доступна версия с 32-мегапиксельной фронтальной камерой и тройной основной разрешением 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В некоторых регионах смартфон оснащён 48-мегапиксельным основным модулем и 24-мегапиксельной фронталкой. Huawei P30 Lite New Edition взял лучшее от каждой модификации. Так, новинка предлагает покупателям фронтальную камеру на 32 Мп и основную разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Под капотом смартфона установлено 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. В сравнении с оригинальной моделью, вместимость встроенного флэш-накопителя выросла вдвое, а объём ОЗУ увеличился в полтора раза. Программной основой выступает операционная система Android 9 Pie. Новинка имеет размеры 152,9 х 72,7 х 7,4 мм, весит 159 г и предлагается в нескольких расцветках: Breathing Crystal, Peacock Blue, Midnight Black и Pearl White. Прочие параметры смартфона включают адаптер беспроводной связи с поддержкой работы в диапазоне 5 ГГц, Bluetooth 4.2, NFC, сканер отпечатков пальцев сзади и разъём для наушников.

реклама

Цена Huawei P30 Lite New Edition составила 390 долларов. Сроки запуска новинки в России не уточняются. Напомним, что Huawei P30 Lite в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной стоит в официальном магазине 14 990 рублей.