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В начале прошлого года на рынке появился флагманский смартфон компании Nokia, который получил сразу пять камер разрешением 12 Мп. Модель называется Nokia 9 PureView. Спустя несколько месяцев после релиза устройство протестировали в DxOMark. Смартфон набрал 85 баллов и сейчас занимает место в начале шестого десятка сводного рейтинга. В сентябре прошлого года компания представила модель Nokia 7.2. Новинка, показанная на выставке IFA 2019 в Берлине, пополнила среднебюджетный сегмент и получила только три камеры. Но несмотря на это, фотографирует она лучше, чем флагман с пятимодульной камерой.

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Nokia 7.2 комплектуется тройной основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Сенсор на 5 Мп используется для размытия фона, а 8-мегапиксельный модуль получил широкоугольную оптику со светосилой f/2,2. Он построен на базе матрицы оптического формата 1/4” с размером пикселя 1,12 мкм. Эквивалент фокусного расстояния составляет 13 мм. В универсальном модуле установлен датчик изображения формата 1/2", размер пикселя в котором составляет 0,8 мкм. Светосила оптики – f/1,8. В камере смартфона есть фазовая автофокусировка и программная стабилизация. Система оптической стабилизации изображения отсутствует. Видео модель может записывать в максимальном разрешении 4K с частотой 30fps.

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Фотовозможности Nokia 7.2 оценили в 90 баллов, что на 2 балла больше по сравнению с Nokia 9 PureView. Из положительного отмечают точную настройку параметров экспозиции вне зависимости от условий освещения и широкий динамический диапазон. К минусам относят шумы в тёмных участках снимка, сбои в работе автоматической фокусировки, плохую резкость, шум при съёмке в ночное время, а также неточный баланс белого.

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За съёмку видео Nokia 7.2 получил 75 баллов, уступив флагманской модели, которой присудили 80 баллов. С положительной стороны отмечают работу стабилизации, точную настройку параметров экспозиции и низкий уровень шума. К недостаткам относят эффект желе и медленный автофокус.

С общим баллом 85 Nokia 7.2 расположился в начале шестого десятка, как и Nokia 9 PureView. Отметим, что столько же набирают LG G7 ThinQ и Samsung Galaxy A50. При этом на 1 пункт меньше получили Black Shark 2 и LG V30.