Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Камеру Nokia 7.2 протестировали в DxOMark

для раздела Блоги
+
<b>Неукротимый слив i9 9900K</b> - по цене 9900 не-K
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В начале прошлого года на рынке появился флагманский смартфон компании Nokia, который получил сразу пять камер разрешением 12 Мп. Модель называется Nokia 9 PureView. Спустя несколько месяцев после релиза устройство протестировали в DxOMark. Смартфон набрал 85 баллов и сейчас занимает место в начале шестого десятка сводного рейтинга. В сентябре прошлого года компания представила модель Nokia 7.2. Новинка, показанная на выставке IFA 2019 в Берлине, пополнила среднебюджетный сегмент и получила только три камеры. Но несмотря на это, фотографирует она лучше, чем флагман с пятимодульной камерой.

реклама

Nokia 7.2 комплектуется тройной основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Сенсор на 5 Мп используется для размытия фона, а 8-мегапиксельный модуль получил широкоугольную оптику со светосилой f/2,2. Он построен на базе матрицы оптического формата 1/4” с размером пикселя 1,12 мкм. Эквивалент фокусного расстояния составляет 13 мм. В универсальном модуле установлен датчик изображения формата 1/2", размер пикселя в котором составляет 0,8 мкм. Светосила оптики – f/1,8. В камере смартфона есть фазовая автофокусировка и программная стабилизация. Система оптической стабилизации изображения отсутствует. Видео модель может записывать в максимальном разрешении 4K с частотой 30fps.

реклама

Фотовозможности Nokia 7.2 оценили в 90 баллов, что на 2 балла больше по сравнению с Nokia 9 PureView. Из положительного отмечают точную настройку параметров экспозиции вне зависимости от условий освещения и широкий динамический диапазон. К минусам относят шумы в тёмных участках снимка, сбои в работе автоматической фокусировки, плохую резкость, шум при съёмке в ночное время, а также неточный баланс белого.

реклама

За съёмку видео Nokia 7.2 получил 75 баллов, уступив флагманской модели, которой присудили 80 баллов. С положительной стороны отмечают работу стабилизации, точную настройку параметров экспозиции и низкий уровень шума. К недостаткам относят эффект желе и медленный автофокус.

С общим баллом 85 Nokia 7.2 расположился в начале шестого десятка, как и Nokia 9 PureView. Отметим, что столько же набирают LG G7 ThinQ и Samsung Galaxy A50. При этом на 1 пункт меньше получили Black Shark 2 и LG V30.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
18
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
12
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
406
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
27
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
48
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
16
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
39
Новые модели ноутбуков ASUS на CES 2020
8
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
36

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 406
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 132
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 39
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
9 января 2020 48
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
120
В сеть просочилась новая информация о GTA 6
40
Xiaomi анонсировала новую MIUI 12
25
Озабоченность размерами вынудила энтузиаста отделить кристалл AMD Zen 2 от подложки
15
Неанонсированная видеокарта AMD Radeon обходит NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti почти на 20%
40
Площадь кристалла AMD Renoir приблизительно равна 150 кв.мм
65
В Google Play обнаружены новые вредоносные приложения
2
Microsoft откажется от плиток в новой Windows, а также представит улучшенную версию проводника
33
Xbox Series X скорее всего сможет запускать ПК игры и будет поддерживать Steam
108
Моддер объединил игры Скайрим и Ведьмак 3
12
Microsoft нашла способ повысить стабильность обновлений Windows 10
28
AMD считает сильной стороной RDNA соотношение цены и быстродействия
69
Изучаем немецкое расписание премьер Intel, AMD и NVIDIA на текущий год
30
Десятиядерные Intel Comet Lake-S будут отличаться конфигурацией крышки
18
Процессоры AMD и видеокарты NVIDIA стали самыми покупаемыми в России в 2019 году
122
AMD считает поддержку LPDDR4x процессорами Renoir важным преимуществом
12
GeForce RTX 2060 уже продается за 279 долларов - Radeon RX 5600 XT стал неинтересен ещё до начала продаж
34
За несколько дней Биткоин взлетел в цене более чем на 15%
10
AMD опубликовала видеоролик о технологии SmartShift
10
PS5 на старте может получить ряд эксклюзивов в отличие от Xbox Series X
25

Популярные статьи

Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
106
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
12
Из спичек и желудей: тестирование процессоров прошлых лет на плате Socket AM2 в современных играх
55
Intel DG1 - предполагаемая производительность и энергопотребление дискретной видеокарты процессорного гиганта
19
Обзор электронной книги Onyx Boox Livingstone
19
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
18

Сейчас обсуждают

Илья Думаков
17:01
Давно заметил что ты упорот
GeForce RTX 2060 уже продается за 279 долларов - Radeon RX 5600 XT стал неинтересен ещё до начала продаж
Илья Думаков
17:01
Я в ветку драйверов АМД писал 1 (один) раз за четыре (подчеркну,ЧЕТЫРЕ, БЛЕАТЬ) года пользования продукцией ГПУ АМД.когда В Кингдом Кам Деливеренс свет поломался.через выпуск починили.все! Больше проб...
GeForce RTX 2060 уже продается за 279 долларов - Radeon RX 5600 XT стал неинтересен ещё до начала продаж
DeathWish
17:00
Есть куча способов заставить работать то, что жадные барыги решили сделать "устаревшим". Не обязательно тратить деньги там, где можно приложить мозг и руки. Вплоть до того, чтобы додуматься, а стоит л...
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
Николай Ислентьев
16:58
LTT это канал Linus Tech Tips с YouTube.
Intel Core i9 9900K? Да кому он нужен?
DeathWish
16:56
А зачем? Если железка работает и со своими задачами справляется? Ну давайте ускорять производство мусора и засорение планеты в угоду хотелкам ТНК, которые хотят чтобы юзеры выкидывали вполне рабочие ...
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
Art Gar
16:54
Ножку в процессор впаять - не сокет поменять. Цены разные кардинально. Дмитрий дорого берет за свою работу. Но, качественно делает, спору нет.
Бэкплейты AM4. Крепления кулеров, которые могут повредить материнскую плату
Olegka
16:51
маркетологам хочется кушать
Microsoft предлагает самый эффективный способ замены Windows 7 — купить новое устройство с Windows 10
8k_480Hz
16:45
Блин, люди, опять срач в комментах, а раз под моим, то получается я виноват, а я ведь просто пошутил!!! Зачем сраться то по поводу и без повода??
AMD Ryzen Threadripper 3960X на частоте 4.5 ГГц взял серебро в Cinebench R15
Steinar Stolz
16:40
Skyrim тот же, с абсолютно бесплатным паком Hi-Res текстур.
Свежий видеоролик фанатской графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project
ricky_spanish
16:39
А сейчас? 5500 хт стоит как 1660 супер и посасывает бибу
GeForce RTX 2060 уже продается за 279 долларов - Radeon RX 5600 XT стал неинтересен ещё до начала продаж
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем