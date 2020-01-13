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Стали известны параметры Redmi K30 Pro

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Китайский бренд Redmi в конце прошлого года анонсировал смартфон Redmi K30, который в конфигурации с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения поступил в продажу в декабре. Версия на Snapdragon 765G с интегрированным 5G-модемом начала продаваться неделю назад в конфигурации 8/128 ГБ по цене около 380 долларов, а в ближайшие дни на рынок поступят модификации 6/64 ГБ и 6/128 ГБ стоимостью 285 долларов и 335 долларов соответственно. На конец первого квартала 2020 года компания из Поднебесной наметила анонс версии Pro.

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Как отмечается, Redmi K30 Pro станет первым смартфоном бренда, оборудованным флагманским 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865, который вышел в начале декабря 2019 года. Чипсет включает восьмиядерный CPU, частота которого составляет от 1,8 ГГц (4 ядра) до 2,84 ГГц (1 ядро). Графикой занимается видеочип Adreno 650.

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Наличие мобильного процессора Snapdragon 865 станет основным, но не единственным отличием от Redmi K30 5G. Флагман линейки будет поддерживать 33-ваттную проводную зарядку, тогда как мощность быстрой зарядки по проводу в декабрьской новинке составляет 30 Вт. Будущая новинка получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, но можно надеяться и на другие конфигурации, а ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч.

Ещё одним изменением по сравнению с Redmi K30 5G станет то, что продвинутая версия обзаведётся OLED экраном со встроенным сканером отпечатков пальцев и частотой обновления 90 Гц вместо 120-герцовой IPS-матрицы. Также стоит отметить появление телеобъектива в основной камере. Он заменит вспомогательный 2-мегапиксельный датчик изображения. В итоге, разрешение камеры на тыльной панели составит 64 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Фронталка будет построен на базе 24-мегапиксельного основного и 2-мегапиксельного дополнительного модулей.

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