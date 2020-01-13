Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайский бренд Redmi в конце прошлого года анонсировал смартфон Redmi K30, который в конфигурации с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения поступил в продажу в декабре. Версия на Snapdragon 765G с интегрированным 5G-модемом начала продаваться неделю назад в конфигурации 8/128 ГБ по цене около 380 долларов, а в ближайшие дни на рынок поступят модификации 6/64 ГБ и 6/128 ГБ стоимостью 285 долларов и 335 долларов соответственно. На конец первого квартала 2020 года компания из Поднебесной наметила анонс версии Pro.

реклама

Как отмечается, Redmi K30 Pro станет первым смартфоном бренда, оборудованным флагманским 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865, который вышел в начале декабря 2019 года. Чипсет включает восьмиядерный CPU, частота которого составляет от 1,8 ГГц (4 ядра) до 2,84 ГГц (1 ядро). Графикой занимается видеочип Adreno 650.

реклама

Наличие мобильного процессора Snapdragon 865 станет основным, но не единственным отличием от Redmi K30 5G. Флагман линейки будет поддерживать 33-ваттную проводную зарядку, тогда как мощность быстрой зарядки по проводу в декабрьской новинке составляет 30 Вт. Будущая новинка получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, но можно надеяться и на другие конфигурации, а ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч.

Ещё одним изменением по сравнению с Redmi K30 5G станет то, что продвинутая версия обзаведётся OLED экраном со встроенным сканером отпечатков пальцев и частотой обновления 90 Гц вместо 120-герцовой IPS-матрицы. Также стоит отметить появление телеобъектива в основной камере. Он заменит вспомогательный 2-мегапиксельный датчик изображения. В итоге, разрешение камеры на тыльной панели составит 64 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Фронталка будет построен на базе 24-мегапиксельного основного и 2-мегапиксельного дополнительного модулей.