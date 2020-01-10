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Американская компания Caterpillar представила свой очередной смартфон, исполненный в защищённом корпусе. Новинка называется CAT S32. Модель анонсировали на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 вчера, 9 января, но когда она поступит в продажу, пока не уточняется.

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Смартфон заключён в корпус, защищённый по стандартам MIL-STD-810G и IP68. Модель не боится падений с высоты до 180 см, в том числе и на металлическую поверхность. Также девайс продолжит работать без потери в производительности после погружения под воду на 35 минут на глубину до 150 см.

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На лицевой панели установлен 5-дюймовый IPS-экран формата HD+, с которым можно взаимодействовать мокрыми руками и в перчатках. О тонких рамках говорить не приходится. Над дисплеем располагается фронтальная камера разрешением 5 Мп. Рядом с ней установлена решётка разговорного динамика. Задник содержит основную камеру на базе 13-мегапиксельного датчика изображения.

Аппаратная платформа CAT S32 представлена скромным четырёхъядерным процессором MediaTek Helio A20. Новинка несёт на борту 3 ГБ оперативной памяти, а вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 32 ГБ (есть возможность установить карту памяти формата microSD). Учитывая не самый производительный процессор и компактный дисплей не самого высокого разрешения, аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мАч должна обеспечивать неплохую автономность.

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В список остальных параметров новинки входят адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0 разъём для подключения беспроводной гарнитуры и чип NFC. Также производителем заявлена поддержка VoLTE, VoWiFi и LTE Cat 6. Рекомендованная стоимость CAT S32 составляет 300 евро.