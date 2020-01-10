Caterpillar анонсировала защищённый смартфон CAT S32
Американская компания Caterpillar представила свой очередной смартфон, исполненный в защищённом корпусе. Новинка называется CAT S32. Модель анонсировали на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 вчера, 9 января, но когда она поступит в продажу, пока не уточняется.
реклама
Смартфон заключён в корпус, защищённый по стандартам MIL-STD-810G и IP68. Модель не боится падений с высоты до 180 см, в том числе и на металлическую поверхность. Также девайс продолжит работать без потери в производительности после погружения под воду на 35 минут на глубину до 150 см.
рекламаНа лицевой панели установлен 5-дюймовый IPS-экран формата HD+, с которым можно взаимодействовать мокрыми руками и в перчатках. О тонких рамках говорить не приходится. Над дисплеем располагается фронтальная камера разрешением 5 Мп. Рядом с ней установлена решётка разговорного динамика. Задник содержит основную камеру на базе 13-мегапиксельного датчика изображения.
Аппаратная платформа CAT S32 представлена скромным четырёхъядерным процессором MediaTek Helio A20. Новинка несёт на борту 3 ГБ оперативной памяти, а вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 32 ГБ (есть возможность установить карту памяти формата microSD). Учитывая не самый производительный процессор и компактный дисплей не самого высокого разрешения, аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мАч должна обеспечивать неплохую автономность.
рекламаВ список остальных параметров новинки входят адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0 разъём для подключения беспроводной гарнитуры и чип NFC. Также производителем заявлена поддержка VoLTE, VoWiFi и LTE Cat 6. Рекомендованная стоимость CAT S32 составляет 300 евро.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила